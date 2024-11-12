習近平向「全球南方」媒體智庫高端論壇致賀信

北京2024年11月12日 /美通社/ -- 來自新華社的報道：

週一，中國國家主席習近平向「全球南方」媒體智庫高端論壇致賀信。

習近平指出，當前，全球南方聲勢卓然壯大，在人類進步事業中發揮著越來越重要的作用。中國始終是全球南方的一員，永遠屬於發展中國家。

中國願同廣大全球南方國家一道，踐行真正的多邊主義，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，攜手推動構建人類命運共同體。

習近平強調，在世界百年變局中逐夢現代化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，是全球南方國家肩負的神聖歷史使命，也是全球南方媒體智庫面臨的共同時代課題。

希望與會嘉賓深入探討、凝聚共識，共同唱響「南方聲音」，展現「南方擔當」。

同時敦促他們為推動全球南方成為維護和平的穩定力量、開放發展的中堅力量、全球治理的建設力量、文明互鑒的促進力量貢獻智慧。

「全球南方」媒體智庫高端論壇週一在巴西聖保羅開幕。論壇由新華通訊社和巴西通訊公司聯合主辦，主題為「唱響『全球南方』主旋律 開啟發展振興新徵程」。

同日，巴西總統盧拉也向論壇致賀信。

SOURCE Xinhua News Agency