Xi gratuliert dem Global South Media and Think Tank Forum

PEKING, 13. November 2024 /PRNewswire/ – Ein Nachrichtenbericht der Xinhua News Agency:

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat am Montag eine Glückwunschbotschaft an das Global South Media and Think Tank Forum geschickt.

Xi wies darauf hin, dass der Globale Süden derzeit mit einer starken Dynamik wächst und eine immer wichtigere Rolle für den menschlichen Fortschritt spielt, und sagte, China sei immer ein Mitglied des Globalen Südens gewesen und werde immer zu den Entwicklungsländern gehören.

China ist bereit, mit den Ländern des Globalen Südens zusammenzuarbeiten, um echten Multilateralismus zu praktizieren, sich für eine gleichberechtigte und geordnete multipolare Welt und eine universell nutzbringende und integrative wirtschaftliche Globalisierung einzusetzen, um gemeinsam eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen, sagte er.

Xi betonte, dass angesichts der globalen Veränderungen dieses Jahrhunderts die Modernisierung und der Einsatz für eine gerechtere und ausgewogenere internationale Ordnung die heiligen historischen Aufgaben der Länder des Globalen Südens und die gemeinsamen Themen der Zeit für die Medien und Think Tanks des Globalen Südens sind.

Xi äußerte die Hoffnung, dass die Teilnehmer des Forums eingehende Diskussionen führen, einen Konsens erzielen und gemeinsam die „Stimme des Globalen Südens" verstärken sowie das „Engagement des Globalen Südens" unter Beweis stellen werden.

Er forderte sie außerdem auf, mit ihrer Weisheit dazu beizutragen, dass der Globale Süden zu einer stabilisierenden Kraft für den Frieden, zu einem Rückgrat für Offenheit und Entwicklung, zu einer konstruktiven Kraft in der Weltordnungspolitik und zu einer treibenden Kraft für das gegenseitige Lernen zwischen den Zivilisationen wird.

Das Global South Media and Think Tank Forum wurde am Montag in Sao Paulo, Brasilien, eröffnet. Das Forum, das gemeinsam von der Nachrichtenagentur Xinhua und der Brazil Communication Company veranstaltet wurde, stand unter dem Motto „Development and Revitalization: A New Journey for the Global South."

Ebenfalls am Montag übermittelte der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva eine Glückwunschbotschaft an das Forum.