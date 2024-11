Xi félicite le Forum des médias et des groupes de réflexion du Sud global

PÉKIN, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Une dépêche de l'agence de presse Xinhua :

Le président chinois Xi Jinping a envoyé lundi un message de félicitations au forum des médias et des groupes de réflexion du Sud global.

Notant qu'à l'heure actuelle, le Sud global se développe avec une forte dynamique et joue un rôle de plus en plus important dans la cause du progrès humain, M. Xi a déclaré que la Chine a toujours été un membre du Sud global et qu'elle appartiendra toujours au monde en développement.

Il a notamment déclaré que la Chine est prête à travailler avec les pays du Sud global pour pratiquer un véritable multilatéralisme, plaider en faveur d'un monde multipolaire égal et ordonné et d'une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive, dans un effort commun pour construire une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité.

Xi a souligné que face aux changements mondiaux du siècle, la poursuite de la modernisation et les efforts pour un ordre international plus juste et équitable sont les missions historiques sacrées des pays du Sud global et les questions communes de l'époque pour leurs médias et leurs groupes de réflexion.

M. Xi a exprimé l'espoir que les participants au forum s'engagent dans des discussions approfondies, construisent un consensus et amplifient conjointement la « voix du Sud global » tout en mettant en évidence « l'engagement du Sud global ».

Il les a également exhortés à faire preuve de sagesse pour permettre au Sud global de devenir une force stabilisatrice pour la paix, une colonne vertébrale pour l'ouverture et le développement, une force constructive dans la gouvernance mondiale et une force motrice pour l'apprentissage mutuel entre les civilisations.

Le Forum des médias et des groupes de réflexion du Sud global a débuté lundi à Sao Paulo, au Brésil. Le forum, organisé conjointement par l'agence de presse Xinhua et Empresa Brasil de Comunicação (Société de communication du Brésil), avait pour thème « Développement et revitalisation : un nouveau parcours pour le Sud global ».

Lundi, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a également envoyé un message de félicitations au forum.