習主席、グローバル・サウス・メディア・シンクタンク・フォーラムに祝意を表明

北京、2024年11月13日 /PRNewswire/ -- 新華社通信のニュースレポート:

中国の習近平国家主席が月曜日、Global South Media and Think Tank Forum(グローバル・サウス・メディア・シンクタンク・フォーラム)に祝辞を送りました。

現在、グローバル・サウスが力強い勢いで成長し、人類の進歩の大義においてますます重要な役割を果たしていることに習主席は言及し、中国は常にグローバル・サウスの一員であり、常に発展途上国に属していると述べました。

また、中国はグローバル・サウス諸国と協力して真の多国間主義を実践し、平等で秩序ある多極世界、および普遍的に有益で包括的な経済のグローバル化を提唱し、人類の未来を共有するコミュニティを構築する共同の取り組みを開始する用意があると述べています。

習主席は、世紀の世界的な変化に直面する中で、近代化を追求し、より公正で公平な国際秩序のために働くことが、グローバル・サウス諸国の神聖な歴史的使命であり、グローバル・サウスのメディアとシンクタンクにとって時代の共通の問題であると強調しています。

また、フォーラムの参加者が詳細な議論に参加し、コンセンサスを築き、「グローバル・サウスのコミットメント」を示しながら「グローバル・サウスの声」を共同で説明していくことへの期待も表明しました。

さらに、グローバル・サウスが平和の安定力、開放と開発のバックボーン、グローバル・ガバナンスにおける建設的な力、そして文明間の相互学習の原動力となり、グローバル・サウスを強化するための知恵を出し合うべきであると強調しました。

グローバル・サウス・メディア・アンド・シンクタンク・フォーラムは、月曜日にブラジルのサンパウロで開幕しました。新華社通信とブラジル通信社が共催したこのフォーラムは、「Development and Revitalization: A New Journey for the Global South(開発と活性化:グローバル・サウスの新たな旅)」をテーマに開催されました。

月曜日には、ブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大統領もフォーラムに祝辞を送っています。

