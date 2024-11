시 주석, 글로벌 사우스 미디어와 싱크탱크 포럼에 축전 전달

베이징 2024년 11월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 신화통신사(Xinhua News Agency)의 뉴스 보도:

시진핑(Xi Jinping) 중국 국가주석이 월요일 글로벌 사우스 미디어 및 싱크탱크 포럼(Global South Media and Think Tank Forum)에 축전을 보냈다.

시 주석은 현재 글로벌 사우스가 강력한 추진력으로 성장하고 있으며 인류 발전의 대의에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있다고 언급하면서 중국은 항상 글로벌 사우스의 일원이며 앞으로도 항상 개발도상국의 일부일 것이라고 말했다.

시 주석은 중국이 글로벌 사우스 국가들과 함께 진정한 다자주의를 실천하며, 평등하고 질서 있는 다극 세계와 보편적으로 이익이 되는 포용적인 경제 세계화를 지지하고, 인류의 미래를 공유하는 공동체를 건설하기 위한 공동 노력에서 기꺼이 협력할 의향이 있다고 밝혔다.

시 주석은 세기의 글로벌 변화에 직면해 현대화를 추구하고 보다 공정하고 공평한 국제 질서를 위해 노력하는 것이 글로벌 사우스 국가들의 신성한 역사적 사명이자 글로벌 사우스 미디어와 싱크탱크의 공통된 시대적 과제라고 강조했다.

시 주석은 포럼 참가자들이 심도 있는 토론에 참여하고, 공감대를 형성하며, '글로벌 사우스의 목소리'를 공동으로 증폭하는 동시에 '글로벌 사우스의 헌신'을 보여주기를 희망한다고 밝혔다.

아울러 글로벌 사우스가 평화를 안정시키는 힘, 개방과 발전의 중추, 글로벌 거버넌스의 건설적인 힘, 문명 간 상호 학습의 원동력이 될 수 있도록 힘을 실어주는 데 지혜를 모아줄 것을 촉구했다.

글로벌 사우스 미디어 및 싱크탱크 포럼은 월요일 브라질 상파울루에서 개막했다. 신화통신과 브라질 통신사가 공동 주최한 이번 포럼은 '개발과 부흥: 글로벌 사우스를 위한 새로운 여정("Development and Revitalization: A New Journey for the Global South)'이라는 주제로 열렸다.

또한 월요일에는 루이스 이나시우 룰라 다 시우바(Luiz Inacio Lula da Silva) 브라질 대통령도 포럼에 축전을 보냈다.

SOURCE Xinhua News Agency