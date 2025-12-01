Perlis Royalty se une al profesor Mike Chan para fortalecer la lucha de Malasia contra el autismo

KUALA LUMPUR, Malasia, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El esfuerzo de Malasia por modernizar la atención al autismo recibió hoy un fuerte apoyo cuando el Raja Muda de Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail, y su consorte, la doctora Tuanku Hajah Lailatul Shahreen Akashah Khalil, asistieron al Congreso Internacional sobre Avances en Autismo, Trastornos del Neurodesarrollo y Neurodegenerativos (ICAANND 2025) en Kuala Lumpur. Su asistencia reflejó el creciente compromiso nacional con el diagnóstico temprano, la capacidad de intervención y la mejora del apoyo a las familias con neurodiversidad. ICAANND 2025 fue organizado por el Grupo Biomédico Europeo de Bienestar (EWBG).

Prof. Dato’ Sri Dr. Mike Chan and the ICAANND 2025 international faculty stand alongside the Raja Muda of Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail and Raja Puan Muda, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahreen Akashah binti Khalil during a special appreciation segment honouring speakers at Glamhall, Damansara.

La presencia real se alineó con la dirección científica impulsada por el profesor Dato' Sri Dr. Mike Chan, cuyas dos décadas de investigación global lo han posicionado como una de las voces líderes de Asia en neurogeneración de precisión.

Necesidades crecientes en Malasia

Perlis, al igual que muchas partes del país, ha experimentado un aumento en la prevalencia del autismo entre los niños en edad escolar. A través de UniMAP y el Centro de Autismo A-HEART, la casa real de Perlis ha invertido en programas de identificación temprana, capacitación docente y apoyo familiar. Su visita a Kuala Lumpur destacó la necesidad de extender estos esfuerzos a nivel nacional.

Misión global del profesor Mike Chan en el autismo

El trabajo del profesor Chan sobre el autismo comenzó hace más de una década en Baoding, China, donde capacitó a equipos pediátricos para mejorar la precisión diagnóstica y la detección temprana. Estas primeras iniciativas ayudaron a definir su enfoque a largo plazo para las afecciones del desarrollo neurológico.

Sus centros de bienestar han documentado sistemáticamente dos patrones biológicos principales entre los niños autistas: disfunción intestinal grave y acumulación de metales pesados. "El intestino tiene más neuronas que el cerebro. Si no se cura el intestino, no se puede curar al niño", declaró el profesor Chan a los delegados de la Cumbre de Bangkok.

Su modelo de atención se basa en la precisión. Combina precursores de la mucosa intestinal con apoyo específico para cada región cerebral para abordar áreas clave como el lóbulo frontal, el hipocampo y la corteza. Esta estrategia específica para cada órgano es similar al trabajo científico publicado en su Atlas de Citología Humana, que mapea más de 400 tipos de células humanas.

Un Punto de Inflexión en Estados Unidos

En abril de 2025, el profesor Chan presentó una ponencia en la Cumbre sobre Autismo en San Diego, donde el candidato presidencial estadounidense Robert F. Kennedy Jr. se comprometió a "encontrar una solución para el autismo para septiembre". El evento atrajo la atención mundial e intensificó el debate sobre la intervención temprana y las vías científicas.

En la cumbre, el profesor Chan enfatizó que el autismo no puede tratarse con enfoques genéricos o de amplio espectro. Subrayó que cada órgano y región cerebral requiere un apoyo precursor específico y que el futuro de la atención del autismo reside en la precisión, la detección temprana y la corrección ambiental.

Reconocimiento Real en Kuala Lumpur

En Kuala Lumpur, el profesor Chan entregó una Placa de Agradecimiento al Raja Muda de Perlis en reconocimiento a la dedicación de la casa real a la defensa del autismo. Aunque su visita fue breve, tuvo trascendencia nacional y subrayó la creciente unidad entre el liderazgo científico y la acción a nivel estatal.

"Vimos de primera mano la pasión de la casa real de Perlis", declaró el profesor Chan. "Se preocupan profundamente por los niños, las familias y el futuro de los servicios para el autismo en Malasia".

El camino a seguir de Malasia

Con marcos científicos perfeccionados en Baoding, ampliados en San Diego y Bangkok, y con el apoyo de la realeza malasia, el profesor Chan indicó que Malasia está entrando en una nueva fase crucial. El país está cada vez más posicionado para liderar los esfuerzos regionales en la intervención avanzada del autismo y la investigación del neurodesarrollo.

"Ningún niño debe quedar rezagado", afirmó. "Todas las familias merecen acceso a un apoyo adecuado para el autismo, sin importar dónde vivan".

A medida que Malasia alinea su capacidad científica, liderazgo y concienciación pública, su papel en el movimiento mundial del autismo continúa creciendo.

