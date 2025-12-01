La famille royale de Perlis se joint au professeur Mike Chan pour renforcer la lutte contre l'autisme en Malaisie

KUALA LUMPUR, Malaisie, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- La volonté de la Malaisie de moderniser les soins de l'autisme a reçu un soutien important aujourd'hui lorsque le Raja Muda de Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail, et son épouse, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahreen Akashah Khalil, ont assisté au Congrès international 2025 sur les progrès dans les domaines de l'autisme et des troubles neurodéveloppementaux et neurodégénératifs (Congress on Advances in Autism, Neurodevelopmental & Neurodegenerative Disorders, ICAANND 2025) qui s'est tenu à Kuala Lumpur. Leur apparition témoigne d'un engagement national croissant en faveur du diagnostic précoce, du développement des capacités d'intervention et de l'amélioration de l'accompagnement des familles dont des membres peuvent être atteints de troubles neurologiques. L'ICAANND 2025 a été organisé par l'European Wellness Biomedical Group (EWBG).

Prof. Dato’ Sri Dr. Mike Chan and the ICAANND 2025 international faculty stand alongside the Raja Muda of Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail and Raja Puan Muda, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahreen Akashah binti Khalil during a special appreciation segment honouring speakers at Glamhall, Damansara.

Les membres de la famille royale se sont alignés sur l'orientation scientifique défendue par le professeur Dato' Sri Mike Chan, qui est l'un des principaux experts asiatiques en neurogénétique de précision grâce à ses deux décennies de recherche à travers le monde.

Des besoins croissants en Malaisie

Comme de nombreuses régions de Malaisie, Perlis connaît une augmentation de la prévalence de l'autisme chez les enfants d'âge scolaire. Par l'intermédiaire d'UniMAP et du A-HEART Autism Hub, la famille royale de Perlis a investi dans des programmes d'identification précoce, de formation des enseignants et de soutien aux familles. La visite de la famille royale à Kuala Lumpur a mis en évidence la nécessité d'étendre ces efforts au niveau national.

La mission mondiale du professeur Mike Chan sur l'autisme

Les travaux du professeur Chan sur l'autisme ont débuté il y a plus de dix ans à Baoding, en Chine, où il a formé des équipes pédiatriques afin d'améliorer la précision du diagnostic et la détection précoce. Ces premières initiatives ont contribué à façonner son approche à long terme des maladies neurodéveloppementales.

Les centres de soins qu'il a créés ont régulièrement mis en évidence deux grands schémas biologiques prévalents chez les enfants autistes : dysfonctionnements graves de l'intestin et accumulation de métaux lourds. « Votre intestin contient plus de cellules cérébrales que votre cerveau. Si l'on ne soigne pas l'intestin, on ne peut pas soigner l'enfant », a déclaré le professeur Chan aux délégués du sommet de Bangkok.

Son modèle de soins est fondé sur la précision. Il établit un lien entre certains précurseurs de la muqueuse intestinale et un soutien spécifique apporté aux régions cérébrales, permettant de cibler des zones clés telles que le lobe frontal, l'hippocampe et le cortex. Cette stratégie spécifique à un organe est parallèle aux travaux scientifiques publiés dans son ouvrage Human Cytology Atlas, qui cartographie plus de 400 types de cellules humaines.

Un tournant aux États-Unis

En avril 2025, le professeur Chan a fait une présentation lors de l'Autism Summit à San Diego, où le candidat à la présidence des États-Unis Robert F. Kennedy Jr. s'est engagé à « trouver une réponse à l'autisme d'ici septembre ». L'événement a attiré l'attention du monde entier et a intensifié les discussions sur l'intervention précoce et les voies scientifiques.

Lors du sommet, le professeur Chan a souligné que l'autisme ne pouvait pas être traité par des approches génériques ou à large spectre. Il a ajouté que chaque organe et chaque région du cerveau avaient besoin d'un soutien spécifique de la part des précurseurs et que l'avenir de la prise en charge de l'autisme passait par la précision, la détection précoce et l'adaptation de l'environnement.

Une reconnaissance royale à Kuala Lumpur

À Kuala Lumpur, le professeur Chan a remis une plaque d'appréciation au Raja Muda de Perlis, pour rendre hommage au dévouement de la famille royale dans la lutte contre l'autisme. Bien que la visite royale ait été brève, elle a revêtu une importance nationale et a souligné la convergence croissante entre direction scientifique et action de l'État.

« Nous avons pu constater de nous-mêmes la passion de la famille royale de Perlis », a déclaré le professeur Chan. « Ils se soucient beaucoup des enfants, des familles et de l'avenir des services de prise en charge de l'autisme en Malaisie. »

La voie à suivre pour la Malaisie

Avec des cadres scientifiques perfectionnés à Baoding, et renforcés à San Diego et à Bangkok, et soutenus par la royauté malaisienne, le professeur Chan affirme que la Malaisie entre dans une nouvelle phase cruciale. Le pays est de plus en plus en mesure de diriger les efforts régionaux en matière d'intervention avancée dans le domaine de l'autisme et de la recherche sur le développement neurologique.

« Aucun enfant ne devrait être laissé pour compte », a-t-il déclaré. « Chaque famille mérite d'avoir accès à un soutien adéquat en matière d'autisme, quel que soit l'endroit où elle vit. »

À mesure que la Malaisie aligne ses capacités scientifiques, son leadership et la sensibilisation du public, son rôle dans le mouvement mondial en faveur de la lutte contre l'autisme ne cesse de croître.

Contacts médias :

Justin Chew et Gerald Chuah

Équipe médias

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834749/Prof_Dato__Sri_Dr_Mike_Chan_ICAANND_2025_international_faculty.jpg