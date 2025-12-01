KUALA LUMPUR, Malaysia, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Malaysias Bestreben, die Autismusversorgung zu modernisieren, erhielt heute starke Unterstützung auf dem International Congress on Advances in Autism, Neurodevelopmental & Neurodegenerative Disorders (ICAANND 2025) in Kuala Lumpur, dem der Raja Muda von Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail, und seine Gemahlin, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahreen Akashah Khalil, beiwohnten. Ihr Erscheinen signalisierte ein wachsendes nationales Engagement für Frühdiagnose, Interventionskapazitäten und verbesserte Unterstützung für Familien mit neurodiversen Erkrankungen. ICAANND 2025 wurde von der European Wellness Biomedical Group (EWBG) organisiert.

Die königliche Präsenz stand im Einklang mit der wissenschaftlichen Richtung, die von Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan vorgegeben wird, dessen zwei Jahrzehnte globaler Forschung ihn zu einer der führenden Stimmen Asiens auf dem Gebiet der Präzisionsneurogenese gemacht haben.

Steigender Bedarf in Malaysia

In Perlis ist, wie in vielen anderen Teilen des Landes, ein Anstieg der Autismus-Prävalenz bei Kindern im Schulalter zu verzeichnen. Durch UniMAP und den A-HEART Autism Hub hat das Königshaus von Perlis in die Früherkennung, die Ausbildung von Lehrern und in Programme zur Unterstützung von Familien investiert. Ihr Besuch in Kuala Lumpur machte deutlich, dass diese Bemühungen auf nationaler Ebene ausgeweitet werden müssen.

Die globale Autismus-Mission von Prof. Mike Chan

Prof. Chans Arbeit zum Thema Autismus begann vor mehr als einem Jahrzehnt in Baoding, China, wo er pädiatrische Teams ausbildete, um die Diagnosegenauigkeit und Früherkennung zu verbessern. Diese frühen Initiativen trugen dazu bei, sein langfristiges Konzept für neurologische Entwicklungsstörungen zu prägen.

Seine Wellness-Zentren haben durchweg zwei biologische Hauptmuster bei autistischen Kindern dokumentiert: schwere Funktionsstörungen des Darms und Anhäufung von Schwermetallen. „Der Darm hat mehr Gehirnzellen als das Gehirn. Wenn man den Darm nicht in Ordnung bringt, kann man dem Kind nicht helfen", erklärte Prof. Chan den Delegierten auf dem Gipfel in Bangkok.

Sein Pflegemodell beruht auf Präzision. Es kombiniert Vorläuferzellen der Darmschleimhaut mit hirnregionspezifischer Unterstützung, um gezielt Schlüsselbereiche wie den Frontallappen, den Hippocampus und den Kortex anzusprechen. Diese organspezifische Strategie entspricht der wissenschaftlichen Arbeit, die in seinem Human Cytology Atlas veröffentlicht wurde, der mehr als 400 menschliche Zelltypen abbildet.

Ein Wendepunkt in den Vereinigten Staaten

Im April 2025 hielt Prof. Chan einen Vortrag auf dem Autismus-Gipfel in San Diego, wo der Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten, Robert F. Kennedy Jr., versprach, „bis September eine Lösung für Autismus zu finden". Die Veranstaltung erregte weltweites Aufsehen und intensivierte die Diskussion über Frühintervention und wissenschaftliche Wege.

Auf dem Gipfeltreffen betonte Prof. Chan, dass Autismus nicht mit generischen oder breit gefächerten Ansätzen behandelt werden kann. Er betonte, dass jedes Organ und jede Hirnregion eine spezifische Vorläuferunterstützung benötigen und dass die Zukunft der Autismusbehandlung in Präzision, Früherkennung und Umweltkorrektur liegt.

Königliche Anerkennung in Kuala Lumpur

In Kuala Lumpur überreichte Prof. Chan dem Raja Muda von Perlis eine Anerkennungsplakette als Würdigung des Engagements des Königshauses für die Belange von Menschen mit Autismus. Obwohl ihr Besuch nur kurz war, war er von nationaler Bedeutung und unterstrich die wachsende Einigkeit zwischen wissenschaftlicher Führung und Maßnahmen auf staatlicher Ebene.

„Wir sahen die Leidenschaft des Königshauses von Perlis aus erster Hand", sagte Prof. Chan. „Ihnen liegen Kinder, Familien und die Zukunft der Autismus-Dienste in Malaysia sehr am Herzen."

Malaysias Weg nach vorn

Mit den in Baoding verfeinerten, in San Diego und Bangkok weiterentwickelten und von der malaysischen Königsfamilie unterstützten wissenschaftlichen Rahmenwerken tritt Malaysia laut Prof. Chan in eine entscheidende neue Phase ein. Das Land ist zunehmend in der Lage, die regionalen Bemühungen um fortschrittliche Autismus-Intervention und Neuroentwicklungsforschung anzuführen.

„Kein Kind sollte zurückgelassen werden", sagte er. „Jede Familie verdient Zugang zu angemessener Autismus-Unterstützung, unabhängig davon, wo sie lebt."

In dem Maße, in dem Malaysia seine wissenschaftlichen Fähigkeiten, seine Führungsrolle und sein öffentliches Bewusstsein aufeinander abstimmt, wächst seine Rolle in der weltweiten Autismus-Bewegung weiter.

