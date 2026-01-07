海信在CES 2026展示全場景智慧家居生態

作為長期深度參與全球體育賽事的重要一環，海信還展示了其顯示技術如何從消費娛樂領域延伸至專業應用場景。在CES 2026期間，由國際足聯主席率領的代表團到訪海信展台，並高度認可海信為2026年FIFA世界盃™打造的Elite高端系列產品，其中包括可更清晰呈現關鍵比賽瞬間的RGB MiniLED電視。

在顯示技術領域，海信重點展示了RGB MiniLED evo，這是一項真正實現系統級進化的大屏電視技術平台，並以首款搭載該平台的116UXS RGB MiniLED電視全球首發為代表。RGB MiniLED evo首次在行業中引入Sky Blue–Cyan四原色背光LED，將色域提升至高達110% BT.2020，同時通過系統級進化實現更加自然的色彩表現與更舒適的觀看體驗。

海信還全球首發了激光投影XR10，亮度高達6000 ANSI流明，打造專業級家庭影院體驗。XR10支持最高300英寸沉浸式觀影，為專業家庭影院空間帶來更高亮度與更豐富的色彩表現。結合RGB MiniLED電視，三色激光顯示技術進一步拓展了海信大屏顯示產品矩陣，實現從高端客廳觀影到專業家庭影院的全覆蓋。

在VIDAA操作系統持續演進的基礎上，海信宣布與微軟達成戰略合作，將 Copilot生成式AI能力集成至全新平台，推動大屏家庭環境下的新一代電視體驗升級。該合作還將延伸至Xbox雲遊戲服務，無需主機即可在海信電視上暢玩全球頂級遊戲內容。

除顯示產品外，海信還展示了一系列智慧家居創新成果。全球首款X合一熱泵洗烘一體機X-zone Master採用模塊化多筒系統設計，用戶可靈活組合布局，同時實現更精準、更貼合面料特性的洗護體驗。作為補充，海信高端U系列通過極致過濾、通風與靜電消除技術，為用戶帶來更清新、更柔軟的洗護解決方案。

海信持續以AI賦能家電產品，致力於全面提升日常生活品質。PUREFLAT SMART SERIES冰箱配備一體化大尺寸智慧屏，並內置ConnectLife中樞，通過簡化家電交互與智能家居控制，打造現代化的互聯廚房體驗。與此同時，榮獲紅點設計大獎的Air Master空調搭載高精度感知系統，可精準調節氣流、溫度與濕度，營造理想空氣環境。其智能語音助手與自動節能模式進一步體現產品智慧化水平，而HI-NANO技術則持續保障室內舒適與健康。

海信在CES 2026上的表現還通過四項CES創新獎得以充分印證。其中，163 MX與X-zone Master分別榮獲各自領域的CES 2026「最佳創新獎」，充分彰顯海信在顯示與家電領域的領先實力。

通過「有愛，科技也動情」的理念，海信持續詮釋以人為本的創新如何將前沿科技轉化為更加舒適、互聯且富有價值的家庭體驗。

