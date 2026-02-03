Hisense z pierwszym na świecie tytułem „Fabryki Latarni" w kategorii priorytetowego traktowania klientów w branży produkcji telewizorów na Światowym Forum Ekonomicznym

QINGDAO, Chiny, 3 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa międzynarodowa marka elektroniki użytkowej i urządzeń domowych, ogłosiła dzisiaj, że zakład produkcyjny Hisense Visual Technology Qingdao Factory został wyróżniony przez światowe Forum Ekonomiczne (WEF) tytułem Customer Centricity Lighthouse (fabryka latarnia w kategorii priorytetowego traktowania klientów), stając się pierwszą i dotychczas jedyną „Fabryką Latarnią" wśród producentów telewizorów.

Status ten oznacza dołączenie do światowej sieci WEF Global Lighthouse Network, która wyróżnia obiekty przemysłowe, gdzie stosowane są zaawansowane technologie cyfrowe w celu poprawy wartości dla klientów, przyspieszenia procesu wprowadzania produktów na rynek i poprawy wyników działalności operacyjnej.

Będąc częścią dojrzałego i bardzo konkurencyjnego międzynarodowego rynku telewizorów, zakład Hisense Visual Technology Qingdao Factory stanął przed wyzwaniem dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania klientów i coraz większej presji redukcji kosztów. W odpowiedzi na to wyzwanie obiekt ten przeszedł kompleksową transformację cyfrową z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych (big data), technologii symulacji przemysłowej i wirtualnej rzeczywistości (VR) na dużą skalę w ramach prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i produkcji.

W rezultacie w fabryce osiągnięto wskaźnik rekomendacji netto (Net Promoter Score, NPS) na poziomie 84%, ograniczono cykl badawczo-rozwojowy o 34%, obniżono koszty materiałów o 18% i skrócono czas szkolenia nowych pracowników o 60%. Cykl od identyfikacji potrzeb klienta do przełożenia ich na funkcje produktu ograniczono o 62%, podczas gdy wydajność produkcji dla telewizorów 85-calowych poprawiono do poziomu 20-sekundowego cyklu produkcyjnego.

„W Hisense inteligentna produkcja zaczyna się od potrzeb klientów - powiedział Dennys Li, prezes Hisense Visual Technology Co. Ltd. - Poprzez budowę skoncentrowanego na człowieku systemu produkcji, przekładamy wiedzę, jaką czerpiemy od klientów na prawdziwą wartość produktu, w szybszym tempie i z większą precyzją".

Jest to trzeci tytuł „Fabryki Latarni" dla firmy Hisense w ramach sieci WEF Global Lighthouse Network. Uprzednio zakład produkcyjny Hisense Hitachi Huangdao został wyróżniony statusem pierwszej na świecie „Fabryki Latarni w kategorii zrównoważonego rozwoju (Sustainability Lighthouse) w segmencie systemów VRF. Jest to jedyny na świecie zakład z podwójnym tytułem Lighthouse, co podkreśla czołową pozycję firmy Hisense w obszarze zrównoważonej produkcji opartej na technologii AI.

Tytuł Customer Centricity Lighthouse jest zwieńczeniem kluczowego etapu transformacji cyfrowej Hisense skoncentrowanej na człowieku i realizacji strategii inteligentnej produkcji.

Firma Hisense, założona w 1969 r., jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej, z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (lata 2023 - 3. kwartał 2025). Uznany za źródło technologii RGB-MiniLED, Hisense nie ustępuje z pozycji lidera innowacji produktów RGB-MiniLED. Jako oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

