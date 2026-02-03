Svetové ekonomické fórum označuje Hisense za prvý "maják zameraný na zákazníka" v globálnom odvetví televízorov
Feb 03, 2026, 11:30 ET
QINGDAO, Čína, 3. február 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, oznámila, že továreň Hisense Visual Technology Qingdao získala uznanie od Svetového ekonomického fóra (WEF) ako „maják zameraný na zákazníka" a stala sa prvou a jedinou továrňou s označením „Lighthouse" (maják) v globálnom odvetví výroby televízorov.
Toto označenie bolo vyhlásené v rámci siete Global Lighthouse Network WEF, ktorá oceňuje priemyselné lokality využívajúce pokročilé digitálne technológie na zlepšenie hodnoty pre zákazníkov, rýchlosti uvedenia na trh a prevádzkovej výkonnosti.
Továreň Hisense Visual Technology Qingdao, ktorá pôsobí na vyspelom a vysoko konkurenčnom globálnom trhu s televízormi, čelila rýchlo sa meniacemu dopytu spotrebiteľov a rastúcemu tlaku na ceny. V reakcii na to závod realizoval komplexnú digitálnu transformáciu, ktorá zaradila do výskumu a vývoja nových produktov aj výroby umelú inteligenciu, veľké dáta, priemyselné simulácie aj rozsiahlu virtuálnu realitu (VR).
Vďaka tomu závod dosiahol skóre Net Promoter Score (NPS) 84 %, skrátil cykly výskumu a vývoja o 34 %, znížil náklady na materiál o 18 % a skrátil čas zaškolenia nových zamestnancov o 60 %. Cyklus od zachytenia potrieb zákazníkov až po ich prenesenie do funkcie produktu sa skrátil o 62 %, zatiaľ čo efektivita výroby 85-palcových televízorov sa zlepšila na 20-sekundový výrobný cyklus.
„V spoločnosti Hisense inteligentná výroba začína od potrieb spotrebiteľov," povedal Dennys Li, prezident spoločnosti Hisense Visual Technology Co., Ltd. „Vybudovaním výrobného systému zameraného na človeka premieňame poznatky od zákazníkov na skutočnú hodnotu produktu s väčšou rýchlosťou a presnosťou."
Pre spoločnosť Hisense ide už o tretie označenie „Lighthouse" v rámci siete WEF Global Lighthouse Network. Závod Hisense Hitachi v Huangdao bol predtým uznaná ako prvý maják udržateľnosti na svete v sektore VRF a jediný závod s duálnym majákom v tomto odvetví, čo zdôrazňuje vedúce postavenie spoločnosti Hisense v oblasti udržateľnej výroby s využitím AI.
Označenie Customer Centricity Lighthouse (maják zameraný na zákazníka) predstavuje kľúčový míľnik v stratégii digitálnej transformácie a inteligentnej výroby spoločnosti Hisense zameranej na človeka.
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je Hisense celosvetovo jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 3. štvrťrok 2025). Spoločnosť Hisense ako pôvodný dodávateľ RGB MiniLED stojí naďalej na čele inovácií RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026TM sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám ako spôsobu spojenia s publikom na celom svete.
