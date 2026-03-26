京津冀地區聚焦產業升級與協同合作

北京金融街全球影響力再創新高

據《中國日報》新聞報道： 2025金融街論壇年會於10月27日至30日在北京舉行，共設38場高規格平行活動，吸引來自30多個國家和地區的400多位部長級官員、國際組織負責人、金融機構高管及學者參會。 本屆論壇吸引了6000多名現場參會者，線上討論和觀看達數億人次，在規模和影響力方面均創下紀錄。...