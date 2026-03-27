産業高度化と連携強化に注力

北京、2026年3月27日 /PRNewswire/ -- これはChina Dailyによる報道です。

北京・天津・河北地域は、協調イノベーションの基盤をすでに構築しており、今後は科学技術成果の転換、産業高度化、ならびにテクノロジー金融の分野における取り組みを一層強化していく方針であると、政府高官は述べました。

A staff member of Tianjin Siasun Intelligent Technology operates a mine inspection robot in the Beijing-Tianjin Zhongguancun Tech Town in Tianjin.

北京市の副市長であるJin Wei氏は、同地域における研究協力が一段と強化されていることを強調しました。National Natural Science Foundation of Chinaの下で、専用の共同基金が設立されました。同基金は270件のプロジェクトを支援し、700を超える研究チーム間の連携を促進するとともに、179社のハードテック企業の創出・育成を進めています。

産業連携の面では、北京・天津・河北地域は、水素エネルギーやバイオ医薬などを含む6つの重点産業チェーンを構築し、集積回路や人工知能などの分野において、7つの先進製造クラスターを共同で形成してきました。

今週水曜日には、2026年中関村フォーラム年次会議（Zhongguancun Forum Annual Conference）が開幕します。本フォーラムは5日間にわたり開催され、地域における連携によるイノベーションの深化を主要課題の一つとして掲げています。また、金曜日には併催フォーラムとして、北京・天津・河北の連携イノベーションと高品質発展フォーラムが開催される予定です。

本フォーラムは、基調講演、各種発表、協力協定の署名式など、6つのセッションで構成されます。同フォーラムは、最先端技術と国際的な資源を結び付けるとともに、地域における連携イノベーションの実現に向けた方策やモデルを探り、政府、企業、大学、研究機関間の交流と協力のためのプラットフォーム構築を目的としています。

「私たちはZhongguancunの高い評価を共同で高めています」とJin氏は述べ、さらに、天津の浜海新区や河北の雄安新区などにおいて、同様のパークが4か所設立されていると述べました。

北京、天津、河北は共同で運営チームを設置し、関連する支援政策を実施するとともに、育成体制の整備を進めてきました。これら4つのパークには、9,800社を超える企業が入居しています。特に、開設から2年余りの雄安新区のパークには、すでに260社以上のテクノロジー企業の集積が進んでいます。

今後についてJin氏は、北京・天津・河北地域が引き続き科学技術成果の転換を推進し、研究成果と実用化を結び付けるための継続的な連携体制を確立していく方針であると強調しました。

同地域はまた、国立研究所、大学、研究機関といった戦略的な科学技術リソースを結集し、天津および河北の主要企業との連携を進めるとともに、通州、武清、廊坊などの地域において産業化基盤の構築を図る方針です。

SOURCE China Daily