中華古文明與先進製造共掀河南新經濟篇章

在洛陽市，洛陽軸承集團（簡稱「洛軸」）已成為該省產業轉型的標桿。其高端軸承產品現已廣泛應用於海上風電、新能源汽車、航空航天及盾構機等領域，取代了曾由國外廠商主導的產品。

該公司的重大突破之一是成功研發16兆瓦海上風電機組主軸軸承，並已裝機應用於全球首個量產的16兆瓦海上風電機組平台。洛軸亦在新能源汽車領域快速擴張，為比亞迪等中國頭部車企供應輪轂軸承。

在洛軸的智能車間內，自動化生產線與數字化檢測系統折射出河南全省邁向智能製造、綠色生產與產業升級的堅定步伐。

距洛陽百餘公里外，鄭州航空港經濟綜合實驗區已成為另一增長引擎。該區製造的比亞迪汽車通過中歐班列及其他國際物流渠道出口，彰顯河南在全球供應鏈與先進製造集群中日益重要的地位。

與此同時，河南正將深厚的歷史積澱，轉化為推動旅遊發展與文化振興的新動能。

在龍門石窟，文物保護工作者正運用地質雷達、紅外探測儀與3D建模技術，守護這項中國文化瑰寶。作為聯合國教科文組織世界遺產地，龍門石窟現存2300餘座窟龕、10萬餘尊佛像。

數字化創新亦重塑公眾接觸文化遺產的方式。高精度3D測繪、VR導覽與線上展覽，讓全球觀眾足不出戶便能雲遊龍門，也助力年輕一代更好讀懂中華文明。

放眼河南大地，多處古都與考古現場正通過博物館升級、沉浸式文化體驗與遺產保護項目重煥生機。文旅產業已成為拉動經濟增長、擴大就業與推動鄉村振興的重要力量。

SOURCE 中國日報社