산업 고도화와 협력 강화에 초점

베이징, 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 다음은 차이나 데일리(China Daily)의 뉴스 보도이다.

베이징-톈진-허베이 지역이 협력적 혁신을 위한 기반을 마련했으며, 과학 기술 성과의 전환, 산업 고도화, 기술 금융 분야에서 노력을 더 강화할 예정이라고 고위 관계자가 밝혔다.

A staff member of Tianjin Siasun Intelligent Technology operates a mine inspection robot in the Beijing-Tianjin Zhongguancun Tech Town in Tianjin.

베이징시의 진웨이(Jin Wei) 부시장은 이 지역 전반에서 연구 협력이 한층 강화되고 있다고 강조했다. 중국 국가자연과학기금위원회(National Natural Science Foundation of China) 산하에 전용 공동 기금이 설립되어 270개 프로젝트를 지원하고 있으며, 700개 이상의 연구팀 간 협력을 촉진하고 179개의 하드테크 기업을 육성했다.

산업 협력 측면에서 베이징-톈진-허베이 지역은 수소 에너지와 바이오의약 등 6대 핵심 산업 체인을 구축했으며, 집적회로와 인공지능 등 7개 첨단 제조 클러스터를 공동으로 발전시켰다.

이번 주 수요일에는 2026 중관춘 포럼 연례 회의(Zhongguancun Forum Annual Conference 2026)가 개막했다. 5일간 진행되는 이번 행사에서는 지역 협력 혁신 심화를 주요 의제로 삼고, 금요일에는 베이징-톈진-허베이 협력 혁신 및 고품질 발전 포럼을 병행 세션으로 개최할 예정이다.

해당 병행 포럼은 기조연설, 발표, 협력 체결식 등 6개 세션으로 구성된다. 최첨단 기술과 국제 자원을 연계하고, 지역 협력 혁신의 경로와 모델을 모색하며, 정부, 기업, 대학, 연구 기관 간 교류와 협력을 위한 플랫폼 구축을 목표로 한다.

진 부시장은 "우리는 공동으로 중관춘의 명성을 더욱 높이고 있다"고 말하며, 톈진 빈하이신구와 허베이 슝안 신구 등 지역에 총 4개의 관련 단지가 조성됐다고 덧붙였다.

베이징, 톈진, 허베이는 공동 운영팀을 구성하고 지원 정책을 시행하며 기업 육성 체계를 개선해 왔다. 현재 이들 4개 단지에는 9800개 이상의 기업이 입주해 있다. 특히 약 2년 전 개장한 슝안 신구 단지는 260개 이상의 기술 기업을 유치했다.

앞으로 진 부시장은 베이징-톈진-허베이 지역이 과학기술 성과의 실용화 전환을 지속적으로 추진하고, 연구 성과와 실제 적용을 연계하는 상시 메커니즘을 구축할 것이라고 강조했다.

또한 국가 연구소, 대학, 연구 기관 등 전략적 과학기술 역량을 조직해 톈진과 허베이의 핵심 기업들과 협력하고, 퉁저우, 우칭, 랑팡 등 지역에 산업화 기반을 구축할 계획이다.

SOURCE China Daily