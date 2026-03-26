Fokus pada Pemutakhiran Industri dan Kolaborasi

Menurut Jin Wei, Wakil Wali Kota Beijing, kolaborasi riset di kawasan tersebut semakin kuat. National Natural Science Foundation of China juga telah membentuk dana gabungan khusus. Dana ini mendukung 270 proyek, mendorong kolaborasi lebih dari 700 tim riset, serta menginkubasi 179 perusahaan teknologi maju (hard-tech).

Dalam hal kolaborasi industri, kawasan Beijing-Tianjin-Hebei telah memetakan enam rantai industri utama, termasuk energi hidrogen dan biomedis, serta bekerja sama mengembangkan tujuh klaster manufaktur maju, seperti sirkuit terpadu dan kecerdasan buatan.

Rabu ini, Zhongguancun Forum Annual Conference 2026 resmi dibuka. Ajang yang berlangsung selama lima hari ini memprioritaskan inovasi terkoordinasi di kawasan tersebut. Di sisi lain, forum inovasi terkoordinasi dan pembangunan berkualitas tinggi di Beijing-Tianjin-Hebei turut digelar sebagai sesi paralel pada Jumat.

Forum paralel tersebut akan terdiri atas enam sesi, termasuk paparan, pengumuman, dan peresmian kerja sama. Forum ini menghubungkan teknologi mutakhir dan sumber daya internasional, mengeksplorasi jalur dan model inovasi regional terkoordinasi, serta membangun platform pertukaran dan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, universitas, dan lembaga riset.

"Kami berkolaborasi meningkatkan reputasi Zhongguancun," ujar Jin, seraya menambahkan bahwa empat kawasan seperti ini juga telah dibangun di wilayah lain, seperti Binhai New District di Tianjin dan Xiong'an New Area di Hebei.

Beijing, Tianjin, dan Hebei pun telah membentuk tim operasional, menerapkan kebijakan pendukung, serta meningkatkan sistem pembinaan. Lebih dari 9.800 perusahaan telah beroperasi di keempat kawasan tersebut. Secara khusus, kawasan di Xiong'an New Area yang diresmikan lebih dari dua tahun lalu telah menarik kehadiran lebih dari 260 perusahaan teknologi.

Ke depan, Jin menegaskan, kawasan Beijing-Tianjin-Hebei akan terus mengubah hasil penemuan ilmiah dan teknologi, serta membangun mekanisme rutin untuk menyelaraskan hasil riset dengan penerapan praktis.

Kawasan ini juga akan mengerahkan kekuatan strategis dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti laboratorium nasional, universitas, dan lembaga riset, untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan utama di Tianjin dan Hebei, serta membangun basis industrialisasi di wilayah seperti Tongzhou, Wuqing, dan Langfang.

