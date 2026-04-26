넥스티어의 세계 최초로 스티어 바이 와이어 양산 돌입

베이징 2026년 4월 26일 /PRNewswire/ -- 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive)가 중국의 선도적인 신에너지차(NEV) 제조사가 완전한 드라이브 바이 와이어(drive–by–wire) 섀시를 탑재한 세계 최초의 양산 승용차를 시장에 선보이는 데 기여했다. 이 차량은 핵심 구현 요소로 넥스티어의 스티어 바이 와이어(Steer-by-Wire, SbW) 시스템을 탑재했다.

이 차량에 적용된 SbW는 넥스티어의 첫 양산 SbW 시스템으로, 해당 기술이 개발 및 검증 단계를 넘어 본격적인 대규모 생산 단계로 진입했음을 보여주는 중요한 진전이다. 이 시스템은 2025년 말 인증을 완료했으며, OEM과의 긴밀한 협력을 통해 DAkkS(독일인정기구)로부터 세계 최초로 ASIL D 기능 안전 승인을 획득했다. 이번 인증은 결함 진단, 이중화 및 안전 모니터링 부문에서 세계 최고 수준의 성능을 입증한다. 주요 특징은 다음과 같다.

다층 이중화 설계: 듀얼 컨트롤러, 듀얼 전원 공급장치, 다중 통신 링크, 듀얼 작동 경로를 통해 시스템, 하드웨어, 소프트웨어 수준의 이중화를 구현한다. 이를 통해 단일 결함이 발생하더라도 예비 경로가 밀리초 단위로 전환돼 조향 기능 손실 없이 작동을 지속한다.

듀얼 컨트롤러, 듀얼 전원 공급장치, 다중 통신 링크, 듀얼 작동 경로를 통해 시스템, 하드웨어, 소프트웨어 수준의 이중화를 구현한다. 이를 통해 단일 결함이 발생하더라도 예비 경로가 밀리초 단위로 전환돼 조향 기능 손실 없이 작동을 지속한다. 전 시나리오 기능 안전 메커니즘: 센서, 컨트롤러, 액추에이터, 통신 링크를 포괄하는 다단계 모니터링 및 결함 처리 전략을 제공한다.

센서, 컨트롤러, 액추에이터, 통신 링크를 포괄하는 다단계 모니터링 및 결함 처리 전략을 제공한다. 가변 조향비: 차량 속도와 주행 모드에 따라 조향 각도와 조향력을 자동으로 조정해 민첩성과 편안함의 균형을 맞춘다.

차량 속도와 주행 모드에 따라 조향 각도와 조향력을 자동으로 조정해 민첩성과 편안함의 균형을 맞춘다. 직관적인 노면 감각 시뮬레이션 기술: 소프트웨어 정의 조향 피드백을 통해 더욱 민첩하고 정밀한 주행 경험을 제공하며, 다양한 주행 시나리오에 맞춰 조정할 수 있다.

소프트웨어 정의 조향 피드백을 통해 더욱 민첩하고 정밀한 주행 경험을 제공하며, 다양한 주행 시나리오에 맞춰 조정할 수 있다. 자율주행을 위한 개방형 인터페이스: ADAS 및 자율 주행 시스템의 핵심 구동 계층으로서 실시간 정밀 제어 기능을 제공해 지능형 교통 시스템 개발을 지원한다.

스티어 바이 와이어: 기계식 연결을 전자 신호로 대체해 다양한 요구에 맞춘 유연한 구성 제공

스티어 바이 와이어는 스티어링 휠과 로드 휠 사이의 기계적 연결을 분리함으로써 기존 기계식 연결을 전자 신호와 액추에이터로 대체하는 기술이며, 차세대 지능형 섀시와 자율주행 플랫폼을 위한 기반 기술로 빠르게 자리 잡고 있다. 120년의 엔지니어링 전통을 보유한 모션 제어 기술 기업인 넥스티어는 조향감 시뮬레이터와 로드 휠 액추에이터의 유연하고 즉시 사용 가능한 포트폴리오를 제공한다. 이러한 모듈형 접근 방식은 다양한 차량 모델과 주행 시나리오의 요구를 효율적이고 비용 효과적으로 충족할 수 있도록 한다.

조향에서 제동으로: 풀스택 모션 제어 역량 확장

넥스티어는 조향 시스템 분야의 깊은 전문성을 바탕으로 브레이크 바이 와이어(Brake-by-Wire) 솔루션인 전자 기계식 브레이크(Electro-Mechanical Brake, EMB)를 통해 제동 부문으로 사업 영역을 확장했다. EMB는 전체 개발과 엄격한 검증을 완료했으며 양산 준비를 마쳤다. 브레이크 바이 와이어(EMB)는 SbW, 후륜 조향(Rear-Wheel Steering), MotionIQ™ 소프트웨어 제품군과 함께 넥스티어의 더 광범위한 Motion-by-Wire™ 포트폴리오를 구성한다.

넥스티어와 함께 OEM은 단순한 스티어 바이 와이어 및 브레이크 바이 와이어 부품을 넘어, 소프트웨어 정의 섀시의 미래를 형성하고 더 빠른 개발, 비용 절감, 더 안전하고 스마트하며 흥미로운 주행 경험을 구현하는 완전하고 검증된 양산 준비형 비용 효율적 드라이브 바이 와이어 섀시 모션 제어 솔루션을 확보할 수 있다.

넥스티어는 2026 오토 차이나(Auto China 2026) 기간 동안 베이징 중국국제전람센터 순이관 W1홀 W1B03 부스에서 스티어 바이 와이어 및 Motion-by-Wire™ 기술의 획기적인 혁신을 직접 경험해 볼 수 있도록 방문객을 초청한다.

넥스티어 오토모티브 소개

넥스티어 오토모티브(HK 1316)는 안전하고 친환경적이며 흥미로운 모빌리티를 가속하는 글로벌 선도 모션 제어 기술 기업이다. 회사의 혁신적인 포트폴리오는 전동 및 유압 파워 스티어링 시스템, 스티어 바이 와이어 및 후륜 조향 시스템, 스티어링 칼럼과 인터미디어트 샤프트, 드라이브라인 시스템, 소프트웨어 솔루션, 브레이크 바이 와이어를 포함한 Motion-by-Wire™ 섀시 제어를 지원한다. 넥스티어는 2026년 자동차 혁신 120주년을 맞아 강력한 엔지니어링 우수성의 유산을 바탕으로 모빌리티의 미래를 계속 만들어 가고 있다. 회사는 전동화, 소프트웨어/연결성, ADAS/자율 주행, 공유 모빌리티를 포함한 모든 메가트렌드 전반에서 모션 제어 과제를 해결하고 있으며, BMW, 포드(Ford), GM, RNM, 스텔란티스(Stellantis), 토요타(Toyota), VW를 비롯한 전 세계 글로벌 및 현지 OEM과 BYD, 샤오미(Xiaomi), 창안(ChangAn), 리오토(Li Auto), 체리(Chery), 창청(Great Wall), 지리(Geely), 샤오펑(Xpeng) 등 인도 및 중국 자동차 제조사를 지원하고 있다. www.nexteer.com

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SOURCE Nexteer Automotive