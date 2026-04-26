ระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกจาก Nexteer เข้าสู่สายการผลิตแล้ว
News provided byNexteer Automotive
26 Apr, 2026, 18:06 CST
ปักกิ่ง, 26 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ชั้นนำของจีนนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันแรกของโลกที่มีโครงสร้างควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบออกสู่ตลาด โดยยานยนต์ดังกล่าวมีระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้า (SbW) ของ Nexteer เป็นหัวใจสำคัญ
ระบบ SbW ที่ใช้ในรถยนต์คันนี้นับเป็น SbW ระบบแรกของ Nexteer ซึ่งผลิตในปริมาณมากอันแสดงถึงก้าวสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว จากการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องสู่การผลิตเต็มรูปแบบ ระบบนี้ได้รับการรับรองในช่วงปลายปี 2568 และได้รับการอนุมัติความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน ASIL D ครั้งแรกของโลกจาก DAkkS (หน่วยงานรับรองมาตรฐานสัญชาติเยอรมัน) ผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตรถยนต์ การรับรองดังกล่าวสะท้อนประสิทธิภาพระดับสูงสุดของโลกในด้านการวินิจฉัยข้อผิดพลาด ความซ้ำซ้อน และการตรวจสอบความปลอดภัย คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- การออกแบบปัจจัยสำรองหลายชั้น: ตัวควบคุมคู่, แหล่งจ่ายไฟคู่, การเชื่อมต่อสื่อสารหลายจุด และเส้นทางการทำงานคู่ — ทำให้เกิดปัจจัยสำรองในระดับระบบ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดเพียงจุดเดียว เส้นทางสำรองจะทำงานแทนภายในไม่กี่มิลลิวินาทีโดยไม่สูญเสียฟังก์ชันการบังคับเลี้ยว
- กลไกความปลอดภัยในการทำงานแบบเต็มรูปแบบ: กลยุทธ์การตรวจสอบและการจัดการข้อผิดพลาดหลายระดับครอบคลุมเซ็นเซอร์ ตัวควบคุม ตัวกระตุ้น และการเชื่อมต่อสื่อสาร
- อัตราส่วนการบังคับเลี้ยวแบบแปรผัน: ปรับมุมและแรงในการบังคับเลี้ยวโดยอัตโนมัติตามความเร็วของรถและโหมดการขับขี่เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความคล่องตัวและความสะดวกสบาย
- เทคโนโลยีจำลองความรู้สึกในการขับขี่ที่ใช้งานง่าย: การตอบสนองการบังคับเลี้ยวซึ่งกำหนดโดยซอฟต์แวร์มอบประสบการณ์การขับขี่ที่ตอบสนองและแม่นยำยิ่งขึ้น ปรับให้เข้ากับสถานการณ์การขับขี่อันหลากหลายได้
- อินเทอร์เฟซแบบเปิดสำหรับการขับขี่อัตโนมัติ: ในฐานะที่เป็นชั้นการทำงานหลักสำหรับระบบ ADAS และระบบขับขี่อัตโนมัติ เทคโนโลยีดังกล่าวจึงมอบความสามารถในการควบคุมอันแม่นยำแบบเรียลไทม์ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ
ระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้า: สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์แทนที่การเชื่อมต่อเชิงกล การกำหนดค่าซึ่งยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย
ด้วยการแยกการเชื่อมต่อเชิงกลระหว่างพวงมาลัยและล้อ ระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้าจึงแทนที่การเชื่อมต่อเชิงกลแบบดั้งเดิมด้วยสัญญาณและแอคทูเอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งจะกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับโครงสร้างอัจฉริยะและแพลตฟอร์มการขับขี่อัตโนมัติรุ่นต่อไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีควบคุมการเคลื่อนไหวซึ่งมีมรดกทางวิศวกรรมมากว่า 120 ปี Nexteer นำเสนอผลงานอันยืดหยุ่นและพร้อมใช้ของเครื่องจำลองความรู้สึกในการบังคับเลี้ยวและอุปกรณ์ขับเคลื่อนซึ่งติดตั้งบริเวณล้อรถยนต์ การเข้าถึงแบบแยกส่วนดังกล่าวช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของรถยนต์รุ่นต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์การขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
จากระบบบังคับเลี้ยวสู่ระบบเบรก: ขยายขีดความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวแบบครบวงจร
ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในระบบบังคับเลี้ยว Nexteer ขยายสู่ระบบเบรกด้วยโซลูชันที่ใช้สัญญาณไฟฟ้าควบคุมหรือเบรกเชิงกลไฟฟ้า (EMB) ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้ว อีกทั้งยังพร้อมสำหรับการผลิตจำนวนมาก เมื่อรวมกับระบบ SbW ระบบเบรกที่ใช้สัญญาณไฟฟ้าควบคุม (EMB), ระบบเลี้ยวล้อหลัง และชุดซอฟต์แวร์ MotionIQ™ ทำให้เกิดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Motion-by-Wire™ ของ Nexteer ซึ่งครอบคลุมยิ่งขึ้น
จากเทคโนโลยีดังกล่าวของ Nexteer ผู้ผลิตรถยนต์จะได้รับมากกว่าแค่ส่วนประกอบระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้าและระบบเบรกไฟฟ้า หากยังรวมถึงโซลูชันควบคุมการเคลื่อนไหวของโครงสร้างระบบควบคุมยานยนต์ด้วยไฟฟ้าอันสมบูรณ์แบบซึ่งผ่านการทดสอบแล้ว พร้อมใช้งานจริง และคุ้มค่า โดยกำลังวางอนาคตของโครงสร้างที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังช่วยให้การพัฒนาเร็วขึ้น ต้นทุนต่ำลง ตลอดจนประสบการณ์การขับขี่อันปลอดภัย ชาญฉลาด และน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น
ระหว่างงาน Auto China 2026 เราใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านท่านเยี่ยมชม Nexteer ที่บูธ W1B03 ฮอลล์ W1 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติจีน (ชุนยี่) ในกรุงปักกิ่ง เพื่อสัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมสุดล้ำของเทคโนโลยีระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้าและ Motion-by-Wire™ ด้วยตนเอง
เกี่ยวกับ NEXTEER AUTOMOTIVE
Nexteer Automotive (HK 1316) เป็นบริษัทเทคโนโลยีควบคุมการเคลื่อนไหวชั้นนำระดับโลกซึ่งเร่งพัฒนาการเดินทางให้ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์สุดล้ำของเราสนับสนุนการควบคุมโครงสร้างแบบ Motion-by-Wire™ ได้แก่ ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าและไฮดรอลิก, ระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้าและระบบบังคับเลี้ยวล้อหลัง, คอพวงมาลัยและเพลากลาง, ระบบส่งกำลัง, โซลูชันซอฟต์แวร์ รวมถึงระบบเบรกไฟฟ้า Nexteer ฉลองครบรอบ 120 ปีแห่งนวัตกรรมยานยนต์ในปี 2569 โดยรังสรรค์ขึ้นบนรากฐานอันแข็งแกร่งของความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะกำหนดอนาคตของการเดินทาง บริษัทแก้ปัญหาความท้าทายด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวในทุกเมกะเทรนด์ อาทิ การใช้พลังงานไฟฟ้า, ซอฟต์แวร์/การเชื่อมต่อ, ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง/การขับขี่อัตโนมัติ และการเดินทางร่วมกัน สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกและในประเทศทั่วโลก เช่น BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota และ VW รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์ในอินเดียและจีนอย่าง BYD, Xiaomi, ChangAn, Li Auto, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng และอื่น ๆ www.nexteer.com
ลิงก์ไปยังศูนย์สื่อของ Nexteer
SOURCE Nexteer Automotive
Share this article