耐世特將以M³ 為主題登陸2026北京車展

蘇州和北京2026年4月16日 /美通社/ -- 全球領先的運動控制技術公司耐世特汽車系統（HK 1316）將攜旗下最新運動控制技術成果，重磅亮相2026（第十九屆）北京國際汽車展覽會。本屆展會以"領時代，智未來"為主題，於2026年4月24日至5月3日在北京中國國際展覽中心（順義館）與首都國際會展中心舉行。耐世特展台位於W1館W1B03展位，誠邀各界嘉賓蒞臨參觀。

Motion（運動）、Millisecond（精准）、Mastery（信賴）

本次車展，耐世特將以"M³"為主題，通過 Motion（運動）、Millisecond（精准）、Mastery（信賴）三大核心理念 ，詮釋其作為運動控制領域專家的核心特質——以毫秒級的敏捷響應實現車輛運動的精准控制，以百年深厚技術實力贏得整車客戶和終端消費者的信賴。這一主題凝聚了耐世特對運動控制技術的深刻洞察：依托百年工程實踐積澱的深厚技術底蘊，從底層運動控制的精准執行，到毫秒級的敏捷決策與響應。耐世特將持續以全方位的技術實力，為全球整車客戶和終端消費者提供安全、可靠、值得信賴的運動控制解決方案。

三大亮點展品，全景呈現線控運動控制核心實力

耐世特展台三大亮點展品將全面展示公司在Motion-by-WireTM 線控運動控制領域的技術集成創新能力：

Motion-by-Wire TM 線控運動控制技術組合：集成線控轉向（SbW）、後輪轉向（RWS）、線控制動（EMB）及Motion IQ TM 軟件，構建一體化線控運動控制綜合性解決方案。參觀者可以通過模擬駕駛，親身體驗下一代車型的突破性創新成果，感受更安全、更舒適、更卓越的整車性能表現。

線控運動控制技術組合：集成線控轉向（SbW）、後輪轉向（RWS）、線控制動（EMB）及Motion IQ 軟件，構建一體化線控運動控制綜合性解決方案。參觀者可以通過模擬駕駛，親身體驗下一代車型的突破性創新成果，感受更安全、更舒適、更卓越的整車性能表現。 Motion X互動體驗裝置：以多媒體互動形式呈現EMB電子機械制動系統的動態功能優越表現。參觀者可沉浸式感受EMB系統在多種場景下四輪獨立精准控制、毫秒級響應速度帶來的制動體驗。

Motion Module集成式靜態展品：直觀展示EMB的集成化架構及整車空間布置方案，清晰呈現各模塊之間的高效集成與靈活組合能力。

此外，線控轉向系統（Steer-by-Wire）產品技術組合將同步亮相。該組合提供多種手感模擬器與輪端執行器的靈活搭配方案，充分滿足不同車型與駕駛場景的差異化需求，實現從方向盤路感反饋到車輪精准執行的端到端技術閉環。目前，耐世特線控轉向技術已從創新走向量產，未來12個月內，多個整車廠項目將在全球市場陸續投產。

從專注轉向到兩域融合：耐世特以轉向與制動融合技術致敬120年工程積澱

車展期間，耐世特將舉行新聞發布會，重點分享在線控轉向與線控制動領域的最新技術突破與量產進展，並以此獻禮公司成立120周年——從1906年至今，耐世特始終專注於運動控制技術的創新與深耕，以百年工程技術積澱為根基，從最初專注轉向系統研發，逐步拓展至制動系統領域，依托持續創新實力，打造前沿、先進的轉向與制動融合技術，持續為行業提供領先的底盤融合解決方案。

誠邀您蒞臨北京中國國際展覽中心（順義館）W1館W1B03耐世特展台，共同見證運動控制領域的技術創新與融合實踐。

關於耐世特汽車系統

耐世特汽車系統（HK 1316）作為一家領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。我們創新的產品和技術組合為底盤的"線控運動控制" （Motion-by-Wire™）提供助力，包括電動助力和液壓助力轉向系統、線控轉向和後輪轉向系統、轉向管柱與中間軸、驅動系統、軟件解決方案以及線控制動，為包括電氣化、軟件/網聯、先進駕駛輔助系統（ADAS）/自動駕駛和共享出行在內的所有大趨勢所面臨的運動控制挑戰提供解決方案，為全球60余家客戶提供服務，包括寶馬、福特、通用、雷諾日產三菱、斯泰蘭蒂斯、豐田、大眾，以及中國的比亞迪、小米、長安、理想、奇瑞、長城、吉利、小鵬等和印度的汽車制造商。www.nexteer.com

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SOURCE 耐世特