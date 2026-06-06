全球晚育與不孕需求升高，跨境生殖醫療成為國際醫療新趨勢

台灣具備相對成熟法規制度、豐富臨床經驗與頂尖醫療品質，加上相對便宜的費用，現已成為亞洲及歐美求子家庭的首選，來台接受生殖醫療服務的人次逐年成長。

TFC自 2020 年成立以來，照護來自五大洲、50個國家與地區的求子家庭，主要療程需求以試管嬰兒為主，其次為凍卵、人工授精、借卵等；進一步分析，日本、法國受限母國法規，且多為高齡難孕問題；星馬、港澳患者，則感受費用合理、療程安排妥適；英美、韓國多為歷經反覆植入失敗、卵巢功能下降等難孕案例。

TFC 臺北生殖中心創辦人曾啟瑞醫師指出，台灣除具備領先全球的生殖醫療技術外，還能協助各國患者突破語言與制度隔閡，獲得完善醫療照護，並於有限停留時間內，進行完整評估、個人化療程、持續性追蹤，奠定跨國生殖醫療的重要優勢。

TFC藉由結合 AI 評估與精準醫學，建立遠距諮詢、療程規劃、多語溝通與返國追蹤的一站式個案管理，成為吸引海外家庭就醫的關鍵，尤其在面對全球性的晚育、不孕症、生育保存等醫療難題上，將成為推動國際醫療的重要引領者。

關於 TFC 臺北生殖中心

TFC 臺北生殖中心為台灣專注於生殖醫學、胚胎實驗室技術與國際醫療服務的醫療機構，提供不孕症評估、試管嬰兒療程、凍卵、生育保存、胚胎實驗室技術與個人化生殖醫療服務。TFC 團隊結合臨床醫師、胚胎師、護理師、個案管理師與國際服務團隊，服務來自台灣及海外的求子家庭。

SOURCE TFC Taipei Fertility Center