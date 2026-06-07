아시아 사례 연구, 규제, 비용 및 접근성이 국제적 가족 형성 선택에 미치는 영향 조명

타이베이 2026년 6월 7일 /PRNewswire/ -- 결혼 지연, 출산 지연, 난임이 계속해서 전 세계적 관심을 끌면서, 더 많은 개인과 부부가 자국 외에서 생식 의료 서비스를 찾고 있다. 부모가 되는 평균 연령이 높아짐에 따라 시장별 규제, 치료 비용, 접근성의 차이로 인해 국경 간 난임 치료는 국제 의료 환경에서 고도로 전문화된 분야가 됐다.

TFC 타이베이 난임 센터(TFC Taipei Fertility Center)에서 치료를 받은 2300가구 이상의 국경 간 환자 가족 데이터에 따르면, 35~40세 환자가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 40세 이상 환자는 약 30%에 달해 고령 임신과 출산 지연이 난임 치료 목적의 해외 이동을 견인하는 주요 요인임을 보여준다.

Around 23.2% of the global population experiences infertility, turning the dream of parenthood into a difficult journey for countless families. Today, Taiwan's world-class reproductive medicine has become a preferred destination for intended parents seeking fertility treatment across borders. Speed Speed Asian Case Studies Highlight How Regulation, Cost, and Access Are Shaping International Family Choices - Taiwan has emerged as a preferred destination for fertility patients

난임 문제를 겪고 있는 부부에게 치료 목적지 선택은 단순히 성공률 이상의 의미를 갖는다. 임상 경험, 실험실 품질, 규제 환경, 가격 투명성, 언어 지원, 치료 일정, 사후 관리가 모두 의사결정에서 중요한 역할을 한다.

대만은 성숙한 규제 프레임워크, 풍부한 임상 전문성, 높은 의료 기준, 비교적 합리적인 비용을 바탕으로 아시아, 유럽, 북미 난임 환자들이 선호하는 목적지로 부상했다. 이에 따라 대만에서 난임 치료를 받고자 하는 국제 환자 수는 매년 계속 증가하고 있다.

2020년 설립 이후 TFC는 5개 대륙 50개 이상의 국가와 지역에서 온 가족들을 지원해왔다. 가장 일반적인 치료는 체외수정(IVF)이며, 난자 동결, 자궁 내 인공수정, 난자 기증이 그 뒤를 잇고 있다. 일본과 프랑스 환자들은 국내 규제 제한과 고령 임신의 영향을 받는 경우가 많으며, 싱가포르, 말레이시아, 홍콩, 마카오 환자들은 비용 효율성과 효율적인 치료 계획을 중시하는 경우가 많다. 미국, 영국, 한국 환자들은 반복적인 착상 실패 또는 난소 기능 저하로 치료를 찾는 경우가 많다.

타이베이 난임 센터 설립자인 쩡치루이(Chii-Ruey Tzeng) 박사는 대만의 생식의학 전문성과 국제 환자들이 언어 및 제도적 장벽을 극복할 수 있도록 돕는 지원이 결합되어 제한된 체류 기간 내에 종합 평가, 맞춤형 치료, 지속적인 사후 관리가 가능하다고 말했다.

TFC는 AI 기반 평가와 정밀 의학을 통합함으로써 원격 상담, 치료 계획 수립, 다국어 의사소통, 치료 후 사후 관리를 포함하는 원스톱 환자 관리 모델을 구축했다.

TFC 타이베이 난임 센터 소개

TFC는 생식의학, 배아학, 국제 의료 서비스를 전문으로 하는 대만 기반 의료기관이다. 난임 평가, 체외수정 치료, 난자 동결, 가임력 보존, 첨단 배아학 서비스, 개인 맞춤형 생식의료 서비스를 제공한다.

SOURCE TFC Taipei Fertility Center