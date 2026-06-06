คนยุคใหม่ชะลอมีบุตร-มีบุตรยาก เทรนด์โลกดันดีมานด์บินลัดฟ้ารักษาข้ามแดนพุ่งสูง
News provided byTFC Taipei Fertility Center
06 Jun, 2026, 21:40 CST
กรณีศึกษาในเอเชียชี้กฎระเบียบ ราคา การเข้าถึงบริการ คือตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางการสร้างครอบครัว
ไทเป, 6 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- แนวโน้มชะลอการมีบุตร แต่งงานช้า และภาวะมีบุตรยาก ยังคงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคคลและคู่สมรสจำนวนมากเริ่มมองหาแนวทางการรักษาเพื่อช่วยเหลือในเรื่องการเจริญพันธุ์นอกประเทศของตนเอง และเมื่ออายุเฉลี่ยของการเริ่มต้นเป็นบิดามารดาเพิ่มสูงขึ้น ความแตกต่างด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ค่าใช้จ่ายในการรักษา ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการในแต่ละประเทศ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากข้ามพรมแดนกลายเป็นเซกเมนต์เฉพาะทางที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นในแวดวงการแพทย์ระดับสากล
ข้อมูลของผู้ป่วยต่างชาติกว่า 2,300 ครอบครัว ที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์เพื่อผู้มีบุตรยาก TFC Taipei Fertility Center พบว่า กลุ่มผู้ป่วยอายุระหว่าง 35 ถึง 40 ปี มีสัดส่วนมากที่สุด ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเกือบ 30% ตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำให้เห็นว่า แนวโน้มการตั้งครรภ์เมื่ออายุมากและการชะลอการมีบุตร เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ๆ ที่ทำให้ออกเดินทางเพื่อรักษาภาวะมีบุตรยาก
สำหรับคู่สมรสที่เผชิญภาวะมีบุตรยาก การตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางในการรักษานั้น มีปัจจัยที่ต้องพิจารณามากกว่าแค่เรื่องอัตราความสำเร็จ เพราะต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของทีมแพทย์ คุณภาพของห้องปฏิบัติการ กรอบข้อบังคับทางกฎหมาย ความโปร่งใสด้านราคา บริการสนับสนุนด้านภาษา การจัดตารางเวลาการรักษา ตลอดจนการดูแลติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ไต้หวันได้ก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ป่วยภาวะมีบุตรยากจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยมีปัจจัยหนุนจากโครงสร้างทางกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย ความเชี่ยวชาญทางคลินิกที่รอบด้าน มาตรฐานทางการแพทย์ที่สูง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับที่อื่น ๆ ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางมาพึ่งพานวัตกรรมเพื่อการเจริญพันธุ์ในไต้หวัน เติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
ศูนย์ TFC ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 และนับตั้งแต่นั้นก็ได้สานฝันในการมีบุตรให้ครอบครัวต่าง ๆ จาก 5 ทวีปทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค โดยการทำ IVF ยังคงเป็นโปรแกรมการรักษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือการแช่แข็งไข่ การฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก และการบริจาคไข่ ผู้ป่วยจากญี่ปุ่นและฝรั่งเศสมักเผชิญข้อจำกัดด้านกฎระเบียบภายในประเทศ ประกอบกับปัญหาการตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก ขณะที่ผู้ป่วยจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และมาเก๊า จะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายและการวางแผนการรักษาที่เบ็ดเสร็จรวดเร็ว ส่วนกลุ่มผู้ป่วยจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ ส่วนใหญ่เป็นเคสที่เดินทางมารักษาภาวะตัวอ่อนไม่ฝังตัวซ้ำซ้อน หรือภาวะตกไข่น้อยลง
ดร. Chii-Ruey Tzeng ผู้ก่อตั้งศูนย์ผู้มีบุตรยาก Taipei Fertility Center เปิดเผยว่า ความเชี่ยวชาญอันโดดเด่นของไต้หวันในด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประกอบกับบริการดูแลผู้ป่วยต่างชาติที่ทลายกำแพงภาษาและข้อจำกัดด้านระบบบริการทางการแพทย์ ช่วยให้ศูนย์ฯ ส่งมอบบริการได้อย่างครอบคลุม โดยประเมินอาการได้ละเอียด ดีไซน์โปรแกรมรักษาได้ตรงจุด และดูแลติดตามผลอย่างต่อเนื่อง แม้ผู้ป่วยจะมีระยะเวลาพำนักไม่นาน
ศูนย์ TFC นำเทคโนโลยี AI มาใช้ประเมินผล และผสานรวมเข้ากับการแพทย์แม่นยำ โดยได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล การวางแผนรักษา การสื่อสารหลายภาษา ตลอดจนการติดตามผลหลังเข้ารับการรักษา
เกี่ยวกับ TFC Taipei Fertility Center
สถาบันการแพทย์สัญชาติไต้หวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ วิทยาเอ็มบริโอ และบริการทางการแพทย์ระดับสากล โดยมุ่งให้บริการตรวจประเมินภาวะมีบุตรยาก การทำ IVF การแช่แข็งไข่ การคงสภาพเจริญพันธุ์ ตลอดจนบริการทางวิทยาเอ็มบริโอขั้นสูง และบริการดูแลรักษาเพื่อการเจริญพันธุ์ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล
SOURCE TFC Taipei Fertility Center
Share this article