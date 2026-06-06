Các nghiên cứu điển hình tại Châu Á cho thấy quy định pháp lý, chi phí và khả năng tiếp cận đang định hình lựa chọn của các gia đình quốc tế như thế nào

ĐÀI BẮC, ngày 6 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tình trạng kết hôn muộn, sinh con muộn và hiếm muộn tiếp tục thu hút sự quan tâm trên toàn cầu khi ngày càng nhiều cá nhân và cặp đôi tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ngoài quốc gia nơi họ sinh sống. Trong bối cảnh độ tuổi trung bình khi trở thành cha mẹ ngày càng tăng, sự khác biệt về quy định pháp lý, chi phí điều trị và khả năng tiếp cận dịch vụ giữa các thị trường đã khiến dịch vụ chăm sóc sinh sản xuyên biên giới trở thành một phân khúc có tính chuyên môn hóa cao trong bức tranh y tế quốc tế.

Around 23.2% of the global population experiences infertility, turning the dream of parenthood into a difficult journey for countless families. Today, Taiwan's world-class reproductive medicine has become a preferred destination for intended parents seeking fertility treatment across borders. Speed Speed Asian Case Studies Highlight How Regulation, Cost, and Access Are Shaping International Family Choices - Taiwan has emerged as a preferred destination for fertility patients

Theo dữ liệu từ hơn 2.300 gia đình bệnh nhân quốc tế đã được điều trị tại TFC Taipei Fertility Center, nhóm bệnh nhân từ 35 đến 40 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất, trong khi những người trên 40 tuổi chiếm gần 30%, cho thấy thai phụ lớn tuổi và xu hướng trì hoãn việc làm cha mẹ là những động lực chính thúc đẩy nhu cầu điều trị hỗ trợ sinh sản ở nước ngoài.

Đối với các cặp đôi đang đối mặt với các vấn đề về khả năng sinh sản, việc lựa chọn địa điểm điều trị không chỉ dựa trên tỷ lệ thành công. Kinh nghiệm lâm sàng, chất lượng phòng thí nghiệm, điều kiện pháp lý, tính minh bạch về chi phí, hỗ trợ ngôn ngữ, lịch trình điều trị và dịch vụ chăm sóc sau điều trị đều là những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định.

Đài Loan đã nổi lên như một điểm đến được ưa chuộng đối với bệnh nhân hiếm muộn đến từ Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ nhờ khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, kinh nghiệm lâm sàng sâu rộng, tiêu chuẩn y tế cao và chi phí tương đối phải chăng. Nhờ đó, số lượng bệnh nhân quốc tế tìm kiếm dịch vụ chăm sóc hỗ trợ sinh sản tại Đài Loan tiếp tục gia tăng qua từng năm.

Kể từ khi thành lập vào năm 2020, TFC đã hỗ trợ các gia đình đến từ năm châu lục và hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vẫn là phương pháp điều trị phổ biến nhất, tiếp theo là đông lạnh trứng, bơm tinh trùng vào tử cung và hiến tặng trứng. Bệnh nhân đến từ Nhật Bản và Pháp thường bị ảnh hưởng bởi các hạn chế pháp lý trong nước và vấn đề thai phụ lớn tuổi, trong khi bệnh nhân từ Singapore, Malaysia, Hồng Kông và Ma Cao thường đánh giá cao hiệu quả chi phí và kế hoạch điều trị hiệu quả. Bệnh nhân từ Hoa Kỳ, Anh và Hàn Quốc thường tìm kiếm dịch vụ điều trị do tình trạng thất bại làm tổ nhiều lần hoặc suy giảm dự trữ buồng trứng.

Tiến sĩ Chii-Ruey Tzeng, nhà sáng lập Taipei Fertility Center, cho biết chuyên môn về y học sinh sản của Đài Loan, kết hợp với các dịch vụ hỗ trợ giúp bệnh nhân quốc tế vượt qua rào cản ngôn ngữ và hệ thống, cho phép thực hiện đánh giá toàn diện, điều trị cá nhân hóa và theo dõi liên tục trong thời gian lưu trú hạn chế.

Thông qua việc kết hợp đánh giá dựa trên AI với y học chính xác, TFC đã xây dựng mô hình quản lý bệnh nhân một cửa, bao gồm tư vấn từ xa, lập kế hoạch điều trị, giao tiếp đa ngôn ngữ và theo dõi sau điều trị.

Giới thiệu về TFC Taipei Fertility Center

TFC Taipei Fertility Center là cơ sở y tế tại Đài Loan chuyên về y học sinh sản, phôi học và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quốc tế. Trung tâm cung cấp các dịch vụ đánh giá vô sinh, điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), đông lạnh trứng, bảo tồn khả năng sinh sản, các dịch vụ phôi học tiên tiến và chăm sóc sinh sản cá nhân hóa.

SOURCE TFC Taipei Fertility Center