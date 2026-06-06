Kajian Kes Asia Menunjukkan Bagaimana Peraturan, Kos dan Akses Membentuk Pilihan Pembentukan Keluarga di Peringkat Antarabangsa

TAIPEI, 6 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Perkahwinan yang semakin lewat, penangguhan kelahiran anak dan masalah ketidaksuburan terus mendapat perhatian global apabila semakin ramai individu dan pasangan mendapatkan rawatan reproduktif di luar negara asal mereka. Seiring peningkatan purata usia untuk menjadi ibu bapa, perbezaan dari segi peraturan, kos rawatan dan akses antara pasaran telah menjadikan rawatan kesuburan rentas sempadan sebagai segmen yang sangat khusus dalam landskap perubatan antarabangsa.

Around 23.2% of the global population experiences infertility, turning the dream of parenthood into a difficult journey for countless families. Today, Taiwan's world-class reproductive medicine has become a preferred destination for intended parents seeking fertility treatment across borders. Speed Speed Asian Case Studies Highlight How Regulation, Cost, and Access Are Shaping International Family Choices - Taiwan has emerged as a preferred destination for fertility patients

Menurut data daripada lebih 2,300 keluarga pesakit antarabangsa yang menerima rawatan di TFC Taipei Fertility Center, pesakit berusia antara 35 hingga 40 tahun mewakili kumpulan terbesar, manakala mereka yang berumur lebih daripada 40 tahun merangkumi hampir 30% daripada keseluruhan pesakit. Statistik ini menunjukkan bahawa usia ibu yang semakin lanjut dan penangguhan untuk mempunyai anak merupakan antara faktor utama yang mendorong perjalanan mendapatkan rawatan kesuburan di luar negara.

Bagi pasangan yang berdepan cabaran kesuburan, pemilihan destinasi rawatan tidak hanya bergantung kepada kadar kejayaan. Pengalaman klinikal, kualiti makmal, persekitaran kawal selia, ketelusan harga, sokongan bahasa, penjadualan rawatan dan penjagaan susulan turut memainkan peranan penting dalam proses membuat keputusan.

Taiwan telah muncul sebagai destinasi pilihan bagi pesakit kesuburan dari Asia, Eropah dan Amerika Utara, disokong oleh rangka kerja kawal selia yang matang, kepakaran klinikal yang luas, standard perubatan yang tinggi serta kos yang lebih berpatutan secara relatif. Hasilnya, jumlah pesakit antarabangsa yang mendapatkan rawatan kesuburan di Taiwan terus meningkat setiap tahun.

Sejak ditubuhkan pada tahun 2020, TFC telah membantu keluarga dari lima benua dan lebih daripada 50 negara dan wilayah. Rawatan persenyawaan in vitro (IVF) kekal sebagai prosedur paling lazim, diikuti pembekuan ovum, inseminasi intrauterin dan pendermaan ovum. Pesakit dari Jepun dan Perancis sering dipengaruhi oleh sekatan kawal selia domestik dan usia ibu yang lanjut, manakala pesakit dari Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Macau biasanya mengutamakan keberkesanan kos dan perancangan rawatan yang cekap. Pesakit dari Amerika Syarikat, United Kingdom dan Korea Selatan pula kerap mendapatkan rawatan akibat kegagalan implantasi berulang atau rizab ovari yang berkurangan.

Dr. Chii-Ruey Tzeng, pengasas Taipei Fertility Center, berkata bahawa kepakaran Taiwan dalam bidang perubatan reproduktif, digabungkan dengan sokongan yang membantu pesakit antarabangsa mengatasi halangan bahasa dan sistem, membolehkan penilaian menyeluruh, rawatan yang diperibadikan dan penjagaan susulan berterusan dilaksanakan dalam tempoh lawatan yang terhad.

Melalui integrasi penilaian berasaskan AI dengan perubatan ketepatan (precision medicine), TFC telah membangunkan model pengurusan pesakit sehenti yang merangkumi konsultasi jarak jauh, perancangan rawatan, komunikasi pelbagai bahasa dan penjagaan susulan selepas rawatan.

Latar Belakang TFC Taipei Fertility Center

Sebuah institusi perubatan yang berpangkalan di Taiwan dan mengkhusus dalam bidang perubatan reproduktif, embriologi serta perkhidmatan penjagaan kesihatan antarabangsa. Pusat ini menyediakan perkhidmatan penilaian ketidaksuburan, rawatan IVF, pembekuan ovum, pemeliharaan kesuburan, perkhidmatan embriologi lanjutan dan penjagaan reproduktif yang diperibadikan.

SOURCE TFC Taipei Fertility Center