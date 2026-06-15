Une grande exposition internationale rassemble près de 3 000 objets provenant du Mexique et du Pérou

SHANGHAI, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le Musée de Shanghai présentera « Au sommet de l'Arbre du Monde : Les civilisations anciennes des Amériques » (du 9 juillet 2026 au 14 novembre 2027 au Musée de Shanghai, sur la place du Peuple), une grande exposition consacrée aux traditions artistiques, culturelles et spirituelles des civilisations anciennes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Après le succès de « Au sommet de la pyramide », cette exposition présente des objets exceptionnels provenant du Mexique et du Pérou, qui mettent en lumière les plus grandes réalisations des Amériques anciennes. Organisée en partenariat avec des musées et des institutions culturelles du Mexique et du Pérou, l'exposition présente 1 129 ensembles d'objets, soit près de 3 000 pièces. À travers une vaste présentation de documents archéologiques et artistiques, cette exposition retrace l'évolution des civilisations anciennes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ainsi que leur héritage culturel durable.

Couvrant plus de 7 000 mètres carrés d'espace d'exposition, l'exposition s'articule autour de deux sections complémentaires consacrées à l'histoire, aux traditions artistiques et aux cultures matérielles du Mexique et du Pérou.

La première section, « Espaces sacrés : Les civilisations de l'ancien Mexique ». En examinant les liens entre les systèmes de croyances, l'autorité politique et la production artistique, cette présentation explore les cadres cosmologiques qui ont façonné les sociétés mésoaméricaines de l'Antiquité. À travers des œuvres monumentales, des objets rituels et des objets du quotidien, les visiteurs découvrent l'univers intellectuel et culturel de ces civilisations.

La deuxième partie, intitulée « Machu Picchu et les empires dorés du Pérou ». Il s'agit non seulement de la plus grande exposition jamais organisée en Chine sur les civilisations andines, mais aussi de l'une des plus importantes expositions itinérantes internationales consacrées aux objets d'art péruviens en or et en argent. En retraçant l'évolution des sociétés à travers les Andes, l'exposition met en lumière les réalisations artistiques de la région tout en examinant les systèmes sociaux, politiques et spirituels qui ont façonné ses civilisations.

Pendant la durée de l'exposition, le Musée de Shanghai, situé sur la Place du Peuple, sera entièrement consacré à cette exposition. S'inspirant du concept symbolique de l'Arbre du Monde, l'aménagement de l'exposition dans l'ensemble du musée intègre des références visuelles issues des anciennes civilisations des Amériques, notamment le maïs, les jaguars, les serpents à plumes et les pyramides. Pour recréer une ambiance authentique de l'Amérique d'antan, le site se transforme en un espace immersif de 10 000 mètres carrés, où les visiteurs pénètrent directement dans ce paysage d'antan en traversant un champ de maïs. Des installations didactiques situées à l'entrée des galeries présentent les paysages, les croyances et les traditions de l'Amérique ancienne. À compter du 1er juin 2026, les visiteurs étrangers pourront acheter des billets à heure fixe sur Trip.com (pièce d'identité requise), ou sur place au Musée de Shanghai, sur la place du Peuple.