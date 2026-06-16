상하이 박물관, '세계수의 꼭대기에서: 아메리카 고대 문명' 전시 개최

멕시코와 페루에서 온 약 3000점의 유물을 한자리에 모은 대규모 국제 전시

상하이, 2026년 6월 16일 /PRNewswire/-- 상하이 박물관이 중남미 고대 문명의 예술적, 문화적, 정신적 전통을 탐구하는 대규모 전시 '세계수의 꼭대기에서: 아메리카 고대 문명(On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas)'(2026년 7월 9일~2027년 11월 14일, 인민광장 상하이 박물관)을 개최한다. '피라미드의 꼭대기에서(On Top of the Pyramid)' 전시의 성공에 이어, 이번 전시는 멕시코와 페루의 탁월한 유물들을 선보이며 고대 아메리카의 가장 위대한 업적들을 선보인다. 멕시코와 페루의 박물관 및 문화 기관들과 협력해 기획된 이번 전시는 1129개 그룹, 약 3000점의 유물을 선보인다. 방대한 고고학적, 예술적 자료의 전시를 통해 중남미 고대 문명의 발전과 그 지속적인 문화적 유산을 살펴본다.

7000제곱미터 이상의 전시 공간을 차지하는 이번 전시는 멕시코와 페루의 역사, 예술적 전통, 물질문화에 초점을 맞춘 두 개의 상호 보완적인 섹션으로 구성된다.

첫 번째 섹션은 '신성한 공간: 고대 멕시코의 문명(Sacred Spaces: Civilizations of Ancient Mexico)'이다. 신앙 체계, 정치적 권위, 예술적 생산 간의 관계를 탐구하며, 고대 메소아메리카 사회를 형성한 우주론적 프레임워크를 살펴본다. 기념비적인 작품, 의례적 유물, 일상적 공예품을 통해 방문객들은 이 문명들의 지적이고 문화적 세계로 안내된다.

두 번째 섹션은 '마추픽추와 페루의 황금 제국(Machu Picchu and the Golden Empires of Peru)'이다. 중국에서 열린 안데스 문명 전시 중 역대 최대 규모이자 페루 금은 유물의 가장 중요한 국제 순회 전시 중 하나이기도 하다. 안데스 전역에 걸친 사회의 발전을 추적하며, 그 문명을 형성한 사회적, 정치적, 정신적 시스템을 살펴보는 동시에 이 지역의 예술적 업적을 강조한다.

전시 기간 동안 인민광장 상하이 박물관은 전시 공간으로만 운영된다. 세계수의 상징적 개념에서 영감을 받아 박물관 전체의 전시 디자인에는 옥수수, 재규어, 깃털 달린 뱀, 피라미드 등 고대 아메리카에서 가져온 시각적 요소들이 반영됐다. 진정한 고대 아메리카의 분위기를 조성하기 위해 전시장은 1만 제곱미터의 몰입형 공간으로 변모하며, 방문객들은 옥수수밭을 통해 직접 고대 풍경으로 들어서게 된다. 갤러리 앞에 설치된, 해석이 적혀 있는 설치물은 고대 아메리카의 풍경, 신앙, 전통을 소개한다. 2026년 6월 1일부터 해외 방문객은 Trip.com(신분증 필요)에서 또는 인민광장 상하이 박물관 현장에서 시간 지정 입장권을 구매할 수 있다.

SOURCE The Shanghai Museum