濰柴五大技術路線全球首秀：以多元底色，繪就綠色智能新未來

濰柴掌握核心電池、電機及電控技術。專為重型牽引車與自卸車打造的CT100電池，採用集成化、三重絕緣防護等設計，更可靠、更高效、更安全、更快速；適配重卡運輸場景的WMS3200電驅動系統效率大幅提升的同時，整車電耗更低；WMC-L/H/B集成控制器可為輕卡、重卡及各類客車提供穩定高效的控制方案。

混合動力系統：深度融合與超長續航

涵蓋串聯、並聯與混聯架構，濰柴深度融合發動機與電驅系統。針對客車、城市物流，WP2.5T增程器具備快速響應與低噪音優勢；針對長途運輸，WP3NNG天然氣增程器採用「短途純電、長途增程」模式，綜合續航突破1000公里，消除續航焦慮。

質子交換膜燃料電池：零碳領航

濰柴構建了涵蓋零部件、電堆及系統的全鏈條氫能體系。WEF300燃料電池發動機已批量配套49噸級重卡，適用於長途與港口物流。WEFG500發電系統提供兆瓦級可擴展功率，賦能數據中心與工業工廠。

替代燃料內燃機：多元清潔與極高經濟性

採用模塊化設計，可靈活切換柴油、氫氣與甲醇。WP15DI氫內燃機最高熱效率達46.8%。WP17T甲醇內燃機直擊重型裝備能耗痛點，大幅降低運行成本，已批量應用於130噸礦卡。

智能駕駛輔助系統：車路雲協同

濰柴構建「車-路-雲」全棧架構，其礦山無人駕駛方案可實現厘米級精準停靠與避障。幹線高階輔助系統具備智能巡航與自動變道功能，提升高速行駛的安全與經濟性。

展望未來，濰柴將持續迭代這五大技術路線，攜手全球合作夥伴，共同推動可持續製造。

SOURCE 濰柴集團