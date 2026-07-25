웨이차이의 5대 기술 로드맵 세계 최초 공개: 친환경, 스마트 미래 위한 다각적 경로 제시

하노이, 베트남 2026년 7월 26일 /PRNewswire/ -- 7월 21일 베트남 VEC에서 산둥중공업 글로벌 파트너 콘퍼런스 및 친환경 지능형 제품 박람회(Shandong Heavy Industry Global Partners Conference & Green Intelligent Products Expo)가 개막했다. 세계 상용차 및 중장비 산업의 친환경 전환에 대응해 수십 년간 전문성을 축적해 온 웨이차이(Weichai)는 배터리 전기차(BEV), 하이브리드 전기차(HEV), 고분자 전해질막 연료전지(PEMFC), 대체연료 내연기관(ICE), 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 등 5대 핵심 기술 로드맵을 공개했다. 웨이차이는 전 밸류체인에 대한 독자적 기술 통제와 혁신적인 기술 성과를 바탕으로 글로벌 시장에 고효율, 저탄소, 지능형 동력 솔루션을 제공한다.

배터리 전기차 파워트레인: 전 밸류체인 구축과 고효율 충전: 웨이차이는 배터리, 모터, 전자제어 분야의 핵심 기술을 확보하고 있다. 대형 트랙터와 덤프트럭용으로 개발된 CT100 배터리는 일체형 설계와 삼중 절연 구조를 적용해 향상된 신뢰성, 효율성, 안전성 및 충전 속도를 제공한다. 대형 트럭 운송에 최적화된 WMS3200 구동 시스템은 효율을 향상하고 차량 전력 소비를 줄인다. WMC L/H/B 통합 컨트롤러는 경트럭, 대형 트럭 및 버스에 안정적이고 효율적인 제어 성능을 제공한다.

하이브리드 전기차 파워트레인: 심층 통합과 초장거리 주행: 웨이차이는 직렬식, 병렬식, 직병렬식 아키텍처를 모두 아우르며 엔진과 전기 구동 시스템을 긴밀하게 통합했다. 도심 물류용 WP2.5T 주행거리 연장기는 빠른 응답성과 낮은 소음이 특징이다. 장거리 운송용 WP3NNG 천연가스 주행거리 연장기는 '단거리에서는 순수 전기 주행, 장거리에서는 주행거리 연장 모드'로 작동하며, 합산 주행거리 1000km 이상을 달성함으로써 주행거리 불안을 완화한다.

고분자 전해질막 연료전지: 탄소 제로 기술 선도: 웨이차이는 부품과 스택, 시스템을 아우르는 수소에너지 전 밸류체인 시스템을 구축했다. WEF300 연료전지 엔진은 49톤급 대형 트럭에 양산 적용됐으며 장거리 운송과 항만 물류에 적합하다. WEFG500 발전 시스템은 데이터센터와 산업시설을 지원할 수 있는 메가와트급 확장형 전력을 제공한다.

대체연료 내연기관: 다양한 청정에너지 선택지와 탁월한 가성비: 모듈형 설계를 통해 수소와 메탄올 연료를 유연하게 전환할 수 있다. WP15DI 수소 내연기관은 최고 열효율 46.8%를 달성했다. WP17T 메탄올 내연기관은 중장비의 에너지 수요를 겨냥해 운영비를 절감하며, 130톤급 광산용 트럭에 양산 적용되고 있다.

지능형 주행 보조 시스템: 차량•도로•클라우드 협업: 웨이차이는 차량-도로-클라우드를 아우르는 풀스택 아키텍처를 구축했다. 광산용 자율주행 솔루션은 센티미터급 정밀 도킹과 장애물 회피 기능을 제공하며, 간선도로용 ADAS는 지능형 순항과 자동 차선 변경 기능을 통해 고속 주행의 안전성과 경제성을 높인다.

웨이차이는 앞으로도 글로벌 파트너들과 함께 5대 기술 로드맵을 지속적으로 고도화하여 지속 가능한 제조업 발전을 추진할 계획이다.

SOURCE Weichai Group