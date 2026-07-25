เส้นทางเทคโนโลยีหลักทั้งห้าของ Weichai เปิดตัวสู่เวทีโลก: หลากหลายแนวทางสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด
News provided byWeichai Group
26 Jul, 2026, 01:59 CST
ฮานอย, เวียดนาม, 26 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา งาน Shandong Heavy Industry Global Partners Conference & Green Intelligent Products Expo ได้เปิดฉากขึ้นที่ VEC ในประเทศเวียดนาม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และเครื่องจักรกลหนักทั่วโลกสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ Weichai ซึ่งสั่งสมความเชี่ยวชาญมานานหลายทศวรรษ ได้เปิดตัวห้าเส้นทางเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ ระบบขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า (BEV), ระบบขับเคลื่อนไฮบริด (HEV), เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแบบ Proton Exchange Membrane (PEMFC), เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative-fuel ICE) และระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ (ADAS) ด้วยศักยภาพในการควบคุมเทคโนโลยีหลักตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตด้วยตนเอง พร้อมสร้างนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงสามารถนำเสนอโซลูชันด้านระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ปล่อยคาร์บอนต่ำ และชาญฉลาดให้แก่ตลาดทั่วโลก
ระบบขับเคลื่อนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่: การพัฒนาเทคโนโลยีแบบครบวงจรตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า พร้อมระบบชาร์จประสิทธิภาพสูง: Weichai มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักด้านแบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ CT100 ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับรถหัวลากขนาดใหญ่และรถบรรทุกดัมพ์ ใช้การออกแบบโครงสร้างแบบบูรณาการ พร้อมระบบฉนวนป้องกันสามชั้น ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความรวดเร็วในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ระบบขับเคลื่อน WMS3200 ซึ่งได้รับการพัฒนาสำหรับการขนส่งด้วยรถบรรทุกหนักโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมลดการใช้พลังงานของตัวรถ ขณะที่ชุดควบคุมแบบบูรณาการ WMC-L/H/B มอบการควบคุมที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถโดยสาร
ระบบขับเคลื่อนไฮบริด: การผสานเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง พร้อมระยะทางวิ่งที่ยาวไกลเป็นพิเศษ: Weichai รองรับสถาปัตยกรรมระบบไฮบริดทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบอนุกรม-ขนาน พร้อมผสานการทำงานของเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าด้วยกันอย่างลึกซึ้ง สำหรับการขนส่งในเขตเมือง ระบบเพิ่มระยะทางวิ่ง (Range Extender) รุ่น WP2.5T ให้การตอบสนองที่รวดเร็วและการทำงานที่มีเสียงรบกวนต่ำ ส่วนการขนส่งระยะไกล ระบบเพิ่มระยะทางวิ่ง WP3NNG ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ทำงานภายใต้โหมด "ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนสำหรับการเดินทางระยะสั้น และใช้ระบบขยายระยะทางสำหรับการเดินทางระยะไกล" ทำให้สามารถวิ่งด้วยระยะทางวิ่งรวมมากกว่า 1,000 กิโลเมตร ช่วยขจัดความกังวลเรื่องระยะทางวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้า
เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแบบ Proton Exchange Membrane: ผู้นำด้านพลังงานปลอดการปล่อยคาร์บอน: Weichai ได้สร้างระบบพลังงานไฮโดรเจนแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ชิ้นส่วนสำคัญ ชุดเซลล์เชื้อเพลิง (stack) ไปจนถึงระบบเซลล์เชื้อเพลิงทั้งหมด เครื่องยนต์เซลล์เชื้อเพลิง WEF300 ถูกนำไปใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์แล้วในรถบรรทุกหนักขนาด 49 ตัน เหมาะสำหรับการขนส่งระยะไกลและงานโลจิสติกส์ภายในท่าเรือ ส่วนระบบผลิตไฟฟ้า WEFG500 สามารถขยายกำลังการผลิตได้ถึงระดับเมกะวัตต์ เพื่อรองรับการใช้งานของศูนย์ข้อมูลและโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เชื้อเพลิงทางเลือก: ทางเลือกพลังงานสะอาดที่หลากหลาย พร้อมความคุ้มค่าด้านต้นทุนที่โดดเด่น: ด้วยการออกแบบแบบโมดูลาร์ เครื่องยนต์จึงสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานระหว่างไฮโดรเจน (H₂) และเมทานอลได้อย่างยืดหยุ่น เครื่องยนต์ไฮโดรเจน WP15DI Hydrogen ICE มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดถึง 46.8% ขณะที่เครื่องยนต์เมทานอล WP17T Methanol ICE ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานในเครื่องจักรกลหนัก ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และมีการนำไปใช้งานจริงในรถบรรทุกเหมืองขนาดบรรทุก 130 ตันแล้วในวงกว้าง
ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ: การทำงานร่วมกันระหว่างยานพาหนะ ถนน และระบบคลาวด์ (vehicle-road-cloud collaboration): Weichai ได้พัฒนาสถาปัตยกรรมแบบครบวงจร ที่เชื่อมโยงยานพาหนะ ถนน และระบบคลาวด์ พร้อมนำเสนอโซลูชันการขับขี่อัตโนมัติสำหรับงานเหมือง ซึ่งสามารถจอดเทียบตำแหน่งได้อย่างแม่นยำในระดับเซนติเมตร และหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีระบบช่วยขับขี่ขั้นสูง (ADAS) สำหรับการขนส่งทางไกลที่รองรับระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะและการเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ ช่วยยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานในการขับขี่ด้วยความเร็วสูง
สำหรับในอนาคต Weichai จะเดินหน้าพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีทั้ง 5 แนวทางเหล่านี้อย่างต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อผลักดันการผลิตที่ยั่งยืนให้ก้าวหน้า
SOURCE Weichai Group
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