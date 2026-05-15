Du lịch nước ngoài từ định hướng theo cẩm nang sang định hướng theo sở thích, Xiaohongshu ký kết MOU với Tổng cục Du lịch Singapore, mở ra chương hợp tác hoàn toàn mới

SINGAPORE, ngày 15 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong năm qua, du lịch nước ngoài đã chuyển mình từ trạng thái "dựa vào cẩm nang du lịch" sang "theo cảm hứng từ sở thích". Du khách hiện nay theo đuổi sự cộng hưởng tinh thần, khao khát những điều mới lạ, đồng thời tìm kiếm bầu không khí đô thị mới mẻ trong tư duy du lịch. Singapore là một trong những điểm đến du lịch nước ngoài có thể đáp ứng những kỳ vọng này.

Trong khi đó, Xiaohongshu tự hào có 520.000 nhà sáng tạo nội dung du lịch với hơn 1.000 người theo dõi, nơi người dùng định hình các cách thức du lịch mới và ngành du lịch nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới.

Được thúc đẩy bởi cả khao khát khám phá những vùng đất xa xôi của mọi người và sức hấp dẫn mạnh mẽ của những phong cách độc lạ, Xiaohongshu Business gần đây đã thiết lập hợp tác chiến lược với Tổng cục Du lịch Singapore nhằm cùng nắm bắt các cơ hội thị trường đến từ sự chuyển dịch này.

Xiaohongshu đã nhận thấy Singapore hội tụ nhiều điểm hấp dẫn độc đáo: là một trong những điểm đến tại khu vực APAC thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao đẳng cấp thế giới và các buổi biểu diễn hàng đầu, nơi đây mang lại sức hấp dẫn khiến du khách quay lại nhiều lần; nhịp sống đô thị độc đáo đáp ứng kỳ vọng tâm lý của người dùng; tính thẩm mỹ dịch vụ tại địa phương đảm bảo nhu cầu trải nghiệm chuyên sâu, giúp du khách "đưa cơ thể trở về với chính mình". Những yếu tố này làm nổi bật tiềm năng của xu hướng chăm sóc sức khoẻ cao cấp mới và hình thành một chuỗi tiêu dùng có mức chi tiêu trung bình cao hoàn chỉnh. Ngoài ra, sự đan xen giữa đa dạng sắc tộc và phong tục tập quán vùng nhiệt đới cũng đáp ứng kỳ vọng trải nghiệm du lịch của người dùng. Những xu hướng này khiến Singapore trở thành điểm đến lý tưởng để "mở hộp mù của thế giới". (Nguồn dữ liệu: Xiaohongshu, tháng 1 – tháng 12/2025)

Các thành phố khác nhau thu hút những nhóm khách du lịch có sở thích khác nhau. Trong hợp tác chiến lược lần này, dựa trên đặc trưng khu vực của Singapore và hơn 1.400 thẻ hành vi (behavioral tags) của nền tảng, Xiaohongshu đã sử dụng khung phân tích insight (Insight Framework) được tùy chỉnh để phân tích các nhóm khách du lịch nước ngoài cốt lõi thành bốn nhóm: những travel blogger đi du lịch để tri ân cha mẹ, thế hệ phụ huynh mới theo đuổi chất lượng và sự thư giãn, giới trẻ đô thị định hướng cảm xúc, và nhóm người trẻ trung lưu thể hiện bản sắc thông qua các lựa chọn tiêu dùng. Dữ liệu cho thấy sự mất cân đối nghiêm trọng giữa nhu cầu tìm kiếm và lượng nội dung liên quan ở tất cả các nhóm — người dùng trẻ phụ thuộc nhiều vào tìm kiếm theo thời gian thực, nhưng nguồn nội dung liên quan lại thiếu tính chính xác. Lượng người dùng hoạt động hàng tháng thuộc nhóm phụ huynh trẻ đi du lịch cùng con đã vượt 20 triệu, trong khi nội dung chia sẻ chân thực từ góc nhìn người mẹ vẫn còn khan hiếm. Điều này cho thấy rõ rằng nhu cầu và trí tưởng tượng của người dùng đã vượt xa nguồn cung nội dung — mang lại một cơ hội chiến lược chung cho Xiaohongshu và Singapore.

"Chiến lược ba bước" — Thiết lập liên kết mới cho du lịch nước ngoài của Singapore năm 2026

LAI Sisi, Trưởng bộ phận Chiến lược của mảng Kinh doanh Xuyên biên giới thuộc Xiaohongshu Commercial, đề xuất giải pháp tiếp thị "ba bước".

Thứ nhất: Nắm bắt lợi thế đi đầu. Xây dựng ma trận nội dung phân khúc theo nhóm người dùng nhằm tạo ấn tượng tích cực trước khi người dùng ra quyết định. Thứ hai: Định hình nhận thức thương hiệu. Tạo ra các tài sản thương hiệu đặc trưng về Singapore gắn với nhận thức điểm đến, đồng thời liên tục dẫn dắt kỳ vọng du lịch và quyết định tiêu dùng của nhóm khách hàng mục tiêu. Cuối cùng: Thúc đẩy tăng trưởng cùng có lợi. Được thúc đẩy bởi những đóng góp kinh doanh thực tế, hoạt động "seeding" được chuyển đổi liên tục thành tiêu dùng thực tế, đưa tiếp thị tiến vào kỷ nguyên vận hành dựa trên hiệu quả có thể đo lường và tối ưu hóa hoàn toàn. Mỗi chuyển đổi đóng vai trò là điểm khởi đầu cho tăng trưởng tiếp theo. Thông qua tích lũy các chuyển đổi và mua lại, nội dung tích luỹ dần trở thành tài sản thương hiệu dài hạn, khiến Singapore trở thành điểm đến ưu tiên của nhiều du khách hơn. Bằng cách triển khai mô hình vòng khép kín ba bước này, mối quan hệ hợp tác không chỉ dừng lại ở hợp tác lưu lượng truy cập đơn thuần, mà còn thâm nhập vào mọi mắt xích từ khâu ra quyết định của người dùng đến chuyển đổi tiêu dùng. Điều này không chỉ đánh dấu một bước nâng cấp trong tiếp thị du lịch nước ngoài, mà còn là một lộ trình có thể nhân rộng từ "seeding" điểm đến đến tăng trưởng kinh doanh bền vững.

Thông qua hợp tác chiến lược này, hai bên sẽ cùng xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh khép kín bao gồm nội dung du lịch nước ngoài và chuyển đổi thương mại, thiết lập chuẩn mực ngành mới từ phân tích insight đến tăng trưởng, đồng thời cùng nhau mở ra một chương phát triển mới cho du lịch nước ngoài.

