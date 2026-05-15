Kembara Luar Negara Beralih daripada Didorong Panduan kepada Berorientasikan Minat, Xiaohongshu Tandatangani MOU dengan Lembaga Pelancongan Singapura, Mulakan Babak Kerjasama Serba Baharu

SINGAPURA, 15 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Sepanjang tahun lalu, perjalanan ke luar negara telahpun berubah daripada "bergantung kepada panduan pelancongan" kepada "mengikuti inspirasi minat". Pengembara kini mengejar resonansi rohani, mengimpikan pengalaman di luar kebiasaan dan tercari-cari suasana bandar baharu menurut cara fikir mereka mengenai pengembaraan. Singapura ialah salah satu destinasi luar negara yang mampu memenuhi jangkaan ini.

Dalam pada itu, Xiaohongshu memiliki 520,000 pencipta kandungan pelancongan dengan lebih 1,000 pengikut, yang mana pengguna mentakrifkan cara baharu terhadap pelancongan dan industri ini memperoleh peluang perniagaan baharu.

Didorong oleh keinginan orang ramai terhadap destinasi yang terletak jauh ini serta daya tarikan kukuh kepada gaya eksotik, baru-baru ini Xiaohongshu Business menjalin kerjasama strategik dengan Lembaga Pelancongan Singapura untuk bersama-sama merebut peluang pasaran yang dibawa oleh transformasi ini.

Xiaohongshu mendapati bahawa Singapura menghimpunkan pelbagai tarikan unik: sebagai salah satu destinasi di rantau APAC yang kerap menganjurkan acara sukan bertaraf dunia dan persembahan secara langsung yang utama, ia menawarkan daya tarikan lawatan semula yang berterusan; irama bandarnya yang unik memenuhi jangkaan psikologi pengguna; estetika perkhidmatan tempatan pula menjamin permintaan pelancong terhadap pengalaman mendalam yang "dapat berhubung semula dengan diri sendiri". Faktor-faktor ini menyerlahkan potensi trend kesejahteraan kelas atasan baharu dan membentuk perkaitan penggunaan tertib purata tinggi yang lengkap. Selain itu, gabung jalin antara kepelbagaian warna kulit etnik dan budaya tropika dapat memenuhi jangkaan pelancongan pengguna. Trend yang pelbagai ini menjadikan Singapura sebagai destinasi ideal untuk "membongkar kotak misteri dunia". (Sumber data: Xiaohongshu, Januari – Disember 2025)

Bandar-bandar berbeza menarik minat kumpulan pelancong dengan keutamaan berlainan. Dalam kerjasama strategik ini, berdasarkan ciri-ciri wilayah Singapura dan lebih 1,400 tag tingkah laku platform, Xiaohongshu memanfaatkan Insight Framework tersuainya untuk menganalisis kumpulan pelancongan ke luar negara teras kepada empat kategori: penulis blog pelancongan yang memberi ganjaran kepada orang tua mereka, generasi baharu ibu bapa yang mengejar kualiti dan santaian, belia bandar berorientasikan emosi, serta golongan muda kelas pertengahan yang mengekspresikan identiti melalui pilihan mereka. Data menunjukkan ketidakseimbangan serius antara permintaan carian dan jumlah kandungan relevan merentas semua kumpulan — pengguna muda sangat bergantung kepada carian masa nyata, namun bekalan kandungan yang relevan masih kurang tepat. Pengguna aktif bulanan dalam kalangan ibu bapa muda yang melancong bersama anak-anak telah melebihi 20 juta, namun perkongsian autentik dari perspektif seorang ibu masih terhad. Ini memperlihatkan sepenuhnya bahawa permintaan dan imaginasi pengguna telah mengatasi bekalan kandungan — sekali gus membawa peluang strategik bersama untuk Xiaohongshu dan Singapura.

"Strategi Tiga Langkah" — Membina Hubungan Baharu Pelancongan Ke Luar Negara Singapura pada 2026

LAI Sisi, Ketua Strategi Xiaohongshu Commercial Cross-border, mencadangkan penyelesaian pemasaran "tiga langkah".

Pertama: Merebut kelebihan penggerak pertama. Membina matriks kandungan bersegmen berdasarkan kumpulan pengguna untuk mewujudkan tanggapan yang baik sebelum pengguna membuat keputusan. Kedua: Membentuk persepsi jenama. Mewujudkan IP Singapura eksklusif yang berkaitan dengan kognisi destinasi dan terus-menerus membimbing jangkaan pelancongan serta keputusan penggunaan kumpulan sasaran. Akhir sekali: Memupuk pertumbuhan saling menguntungkan. Dipacu oleh sumbangan perniagaan yang nyata, "pemupukan impian" terus-menerus ditukarkan kepada penggunaan sebenar, mengemudinya menuju era dipacu kesan yang boleh diukur dan dioptimumkan sepenuhnya. Setiap penukaran menjadi titik permulaan bagi pertumbuhan seterusnya. Melalui penukaran terkumpul dan pembelian berulang, kandungan terkumpul berkembang menjadi aset jenama jangka panjang, sekali gus menjadikan Singapura sebagai destinasi pilihan untuk lebih ramai pengembara. Melalui pelaksanaan model gelung tertutup tiga langkah ini, kerjasama tersebut melangkaui sekadar kerjasama trafik, sebaliknya menembusi setiap perkaitan bermula daripada proses membuat keputusan pengguna hingga penukaran penggunaan. Ini bukan sahaja menandakan peningkatan dalam pemasaran pelancongan ke luar negara, malah turut menjadi laluan yang boleh direplikasi daripada "pemupukan impian" destinasi kepada pertumbuhan perniagaan yang mampan.

Menerusi kerjasama strategik ini, kedua-dua pihak akan bersama-sama membina ekosistem perniagaan gelung tertutup yang merangkumi kandungan pelancongan ke luar negara dan penukaran komersial, menetapkan penanda aras industri baharu daripada pemahaman kepada pertumbuhan, dan bersama-sama memulakan lembaran baharu demi pembangunan pelancongan ke luar negara.

SOURCE Xiaohongshu