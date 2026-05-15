Xiaohongshu ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ พร้อมเริ่มต้นบทใหม่แห่งความร่วมมือเพื่อเปลี่ยนจากการเดินทางไปต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยไกด์นำเที่ยวไปสู่การมุ่งเน้นตามความสนใจ

News provided by

Xiaohongshu

15 May, 2026, 11:00 CST

สิงคโปร์ 15 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในช่วงปีที่ผ่านมา แนวคิดการเดินทางไปต่างประเทศได้มีวิวัฒนาการจากการ "พึ่งพาไกด์นำเที่ยว" ไปสู่การ "ออกเดินทางตามแรงบันดาลใจจากความสนใจ" เพราะในปัจจุบัน ผู้เดินทางต่างเสาะแสวงหาความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ ความปรารถนาในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย และแสวงหาบรรยากาศของเมืองที่สดใหม่ตามทัศนคติด้านการท่องเที่ยวของพวกเขา ซึ่งสิงคโปร์เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางต่างประเทศที่สามารถตอบสนองความคาดหวังเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง

ในขณะเดียวกัน Xiaohongshu ที่มีผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยวถึง 520,000 ราย โดยมีผู้ติดตามมากกว่า 1,000 คน ซึ่งกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้เองเป็นผู้กำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีการเดินทาง และทำให้อุตสาหกรรมสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้สำเร็จ

ด้วยเหตุนี้เอง Xiaohongshu Business จึงได้จัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับการท่องเที่ยวสิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้ โดยมีแรงขับเคลื่อนจากทั้งความปรารถนาของผู้คน และสไตล์อันแปลกใหม่ที่น่าดึงดูดใจของสถานที่อันห่างไกลแห่งนี้ เพื่อร่วมกันคว้าโอกาสในตลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้

Xiaohongshu สังเกตเห็นว่าสิงคโปร์ได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นเอาไว้มากมาย ทั้งยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ที่มีกิจกรรมกีฬาระดับโลกและการแสดงสดชั้นนำเป็นประจำ ซึ่งทำให้สิงคโปร์มีเสน่ห์ดึงดูดใจให้ผู้คนกลับมาเยือนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจังหวะชีวิตคนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์สามารถตอบสนองความคาดหวังทางจิตวิทยาของผู้เดินทางได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสุนทรียศาสตร์ด้านการบริการในท้องถิ่นที่จะช่วยมอบประสบการณ์เชิงลึกเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางที่ต้องการ "พักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่" ปัจจัยเหล่านี้ช่วยตอกย้ำถึงศักยภาพของเทรนด์การดูแลสุขภาพระดับไฮเอนด์รูปแบบใหม่ และสร้างห่วงโซ่การบริโภคที่มีมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยสูงที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ การผสมผสานของสีสันทางชาติพันธุ์ที่หลากหลาย และขนบธรรมเนียมเขตร้อนช่วยยังตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้เดินทางอีกด้วย ความนิยมในหลากหลายเทรนด์เหล่านี้เองทำให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับการ "เปิดกล่องสุ่มของโลกใบนี้" (แหล่งข้อมูล: Xiaohongshu, มกราคม – ธันวาคม 2568)

เมืองแต่ละเมืองย่อมดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความชอบแตกต่างกัน โดย Xiaohongshu ได้ใช้กรอบการทำงานเชิงลึกที่ปรับแต่งเป็นพิเศษในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์กลุ่มผู้เดินทางไปต่างประเทศหลักๆ ออกเป็น 4 ประเภท โดยอ้างอิงจากลักษณะเฉพาะทางภูมิภาคของสิงคโปร์และแท็กพฤติกรรมของแพลตฟอร์มที่มีมากกว่า 1,400 แท็ก ซึ่งประกอบไปด้วย บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่พาผู้สูงอายุไปเปิดหูเปิดตา พ่อแม่ยุคใหม่ที่แสวงหาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและความผ่อนคลาย คนหนุ่มสาวในเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึก และคนหนุ่มสาวชนชั้นกลางที่แสดงออกถึงตัวตนผ่านตัวเลือกต่างๆ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีความไม่สมดุลอย่างรุนแรงระหว่างความต้องการในการค้นหากับปริมาณคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องในทุกกลุ่ม โดยผู้ใช้รุ่นเยาว์ต่างพึ่งพาการค้นหาแบบเรียลไทม์อย่างมาก แต่ทว่าการจัดหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกลับขาดความแม่นยำ ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้ต่อเดือนของพ่อแม่ยุคใหม่ที่เดินทางท่องเที่ยวพร้อมลูกๆ มีจำนวนทะลุ 20 ล้านรายแล้ว ในขณะที่การแบ่งปันประสบการณ์จริงจากมุมมองของคนเป็นแม่ยังคงขาดแคลนอยู่ สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความต้องการ และจินตนาการของผู้ใช้ได้ก้าวล้ำหน้ากว่าการจัดหาคอนเทนต์ไปแล้ว ทั้งยังได้นำโอกาสเชิงกลยุทธ์ร่วมกันสำหรับ Xiaohongshu และสิงคโปร์มาด้วย  

"กลยุทธ์สามขั้นตอน" — การสร้างจุดเชื่อมโยงใหม่สำหรับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ในปี 2569

LAI Sisi หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ Xiaohongshu Commercial Cross-border ได้นำเสนอโซลูชันทางการตลาด "สามขั้นตอน" ดังนี้

ขั้นตอนแรก: คว้าความได้เปรียบในการเป็นผู้เริ่มก่อน โดยการสร้างเมทริกซ์คอนเทนต์แบบแบ่งส่วนตามกลุ่มผู้ใช้เพื่อสร้างความประทับใจที่ดีก่อนที่ผู้ใช้จะตัดสินใจ ขั้นตอนที่สอง: หล่อหลอมการรับรู้แบรนด์ ด้วยการสร้าง IP สิงคโปร์สุดพิเศษที่เชื่อมโยงกับการรับรู้ถึงจุดหมายปลายทาง พร้อมชี้แนะแนวทางความคาดหวังในการเดินทาง และการตัดสินใจบริโภคของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนสุดท้าย: ส่งเสริมการเติบโตที่ให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการสนับสนุนทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม การ "บ่มเพาะความสนใจ" จะถูกเปลี่ยนให้เป็นยอดการบริโภคจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ ซึ่งสามารถวัดผล และปรับปรุงให้เหมาะสมได้อย่างเต็มรูปแบบ ทุกๆ การเปลี่ยนผ่านจะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเติบโตในอนาคต คอนเทนต์ที่สั่งสมมาจะวิวัฒนาการไปเป็นสินทรัพย์แบรนด์ในระยะยาวผ่านยอดการแปลงและการซื้อซ้ำที่สะสมมา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการสำหรับนักเดินทางมากขึ้น การปรับใช้โมเดลปิดสามขั้นตอนนี้จะทำให้ความร่วมมือเป็นมากกว่าแค่การร่วมมือด้านปริมาณการเข้าชม แต่เป็นการเข้าถึงในทุกๆ ลิงก์ ตั้งแต่การตัดสินใจของผู้ใช้ไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การบริโภคจริง สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายของการยกระดับการตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทางที่สามารถนำไปปรับใช้ซ้ำได้ตั้งแต่การ "บ่มเพาะความสนใจ" ในจุดหมายปลายทางไปจนถึงการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจแบบปิดที่ครอบคลุมทั้งคอนเทนต์การเดินทางต่างประเทศและการเปลี่ยนผ่านเชิงพาณิชย์ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกไปจนถึงการเติบโต และร่วมกันพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่สำหรับการพัฒนาการเดินทางไปต่างประเทศร่วมกัน

SOURCE Xiaohongshu

Kembara Luar Negara Beralih daripada Didorong Panduan kepada Berorientasikan Minat, Xiaohongshu Tandatangani MOU dengan Lembaga Pelancongan Singapura, Mulakan Babak Kerjasama Serba Baharu

Sepanjang tahun lalu, perjalanan ke luar negara telahpun berubah daripada "bergantung kepada panduan pelancongan" kepada "mengikuti inspirasi minat". ...
Outbound Travel from Guide-Driven to Interest-Oriented, Xiaohongshu Signs MOU with Singapore Tourism Board, Kicking Off a Brand-New Chapter of Cooperation

Over the past year, outbound travel has evolved from "relying on travel guides" to "following interest inspiration". Travelers currently pursue...
