Xiaohongshu ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ พร้อมเริ่มต้นบทใหม่แห่งความร่วมมือเพื่อเปลี่ยนจากการเดินทางไปต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยไกด์นำเที่ยวไปสู่การมุ่งเน้นตามความสนใจ
15 May, 2026, 11:00 CST
สิงคโปร์ 15 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในช่วงปีที่ผ่านมา แนวคิดการเดินทางไปต่างประเทศได้มีวิวัฒนาการจากการ "พึ่งพาไกด์นำเที่ยว" ไปสู่การ "ออกเดินทางตามแรงบันดาลใจจากความสนใจ" เพราะในปัจจุบัน ผู้เดินทางต่างเสาะแสวงหาความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ ความปรารถนาในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย และแสวงหาบรรยากาศของเมืองที่สดใหม่ตามทัศนคติด้านการท่องเที่ยวของพวกเขา ซึ่งสิงคโปร์เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางต่างประเทศที่สามารถตอบสนองความคาดหวังเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง
ในขณะเดียวกัน Xiaohongshu ที่มีผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยวถึง 520,000 ราย โดยมีผู้ติดตามมากกว่า 1,000 คน ซึ่งกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้เองเป็นผู้กำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีการเดินทาง และทำให้อุตสาหกรรมสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้สำเร็จ
ด้วยเหตุนี้เอง Xiaohongshu Business จึงได้จัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับการท่องเที่ยวสิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้ โดยมีแรงขับเคลื่อนจากทั้งความปรารถนาของผู้คน และสไตล์อันแปลกใหม่ที่น่าดึงดูดใจของสถานที่อันห่างไกลแห่งนี้ เพื่อร่วมกันคว้าโอกาสในตลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้
Xiaohongshu สังเกตเห็นว่าสิงคโปร์ได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นเอาไว้มากมาย ทั้งยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ที่มีกิจกรรมกีฬาระดับโลกและการแสดงสดชั้นนำเป็นประจำ ซึ่งทำให้สิงคโปร์มีเสน่ห์ดึงดูดใจให้ผู้คนกลับมาเยือนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจังหวะชีวิตคนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์สามารถตอบสนองความคาดหวังทางจิตวิทยาของผู้เดินทางได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสุนทรียศาสตร์ด้านการบริการในท้องถิ่นที่จะช่วยมอบประสบการณ์เชิงลึกเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางที่ต้องการ "พักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่" ปัจจัยเหล่านี้ช่วยตอกย้ำถึงศักยภาพของเทรนด์การดูแลสุขภาพระดับไฮเอนด์รูปแบบใหม่ และสร้างห่วงโซ่การบริโภคที่มีมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยสูงที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ การผสมผสานของสีสันทางชาติพันธุ์ที่หลากหลาย และขนบธรรมเนียมเขตร้อนช่วยยังตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้เดินทางอีกด้วย ความนิยมในหลากหลายเทรนด์เหล่านี้เองทำให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับการ "เปิดกล่องสุ่มของโลกใบนี้" (แหล่งข้อมูล: Xiaohongshu, มกราคม – ธันวาคม 2568)
เมืองแต่ละเมืองย่อมดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความชอบแตกต่างกัน โดย Xiaohongshu ได้ใช้กรอบการทำงานเชิงลึกที่ปรับแต่งเป็นพิเศษในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์กลุ่มผู้เดินทางไปต่างประเทศหลักๆ ออกเป็น 4 ประเภท โดยอ้างอิงจากลักษณะเฉพาะทางภูมิภาคของสิงคโปร์และแท็กพฤติกรรมของแพลตฟอร์มที่มีมากกว่า 1,400 แท็ก ซึ่งประกอบไปด้วย บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่พาผู้สูงอายุไปเปิดหูเปิดตา พ่อแม่ยุคใหม่ที่แสวงหาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและความผ่อนคลาย คนหนุ่มสาวในเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึก และคนหนุ่มสาวชนชั้นกลางที่แสดงออกถึงตัวตนผ่านตัวเลือกต่างๆ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีความไม่สมดุลอย่างรุนแรงระหว่างความต้องการในการค้นหากับปริมาณคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องในทุกกลุ่ม โดยผู้ใช้รุ่นเยาว์ต่างพึ่งพาการค้นหาแบบเรียลไทม์อย่างมาก แต่ทว่าการจัดหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกลับขาดความแม่นยำ ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้ต่อเดือนของพ่อแม่ยุคใหม่ที่เดินทางท่องเที่ยวพร้อมลูกๆ มีจำนวนทะลุ 20 ล้านรายแล้ว ในขณะที่การแบ่งปันประสบการณ์จริงจากมุมมองของคนเป็นแม่ยังคงขาดแคลนอยู่ สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความต้องการ และจินตนาการของผู้ใช้ได้ก้าวล้ำหน้ากว่าการจัดหาคอนเทนต์ไปแล้ว ทั้งยังได้นำโอกาสเชิงกลยุทธ์ร่วมกันสำหรับ Xiaohongshu และสิงคโปร์มาด้วย
"กลยุทธ์สามขั้นตอน" — การสร้างจุดเชื่อมโยงใหม่สำหรับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ในปี 2569
LAI Sisi หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ Xiaohongshu Commercial Cross-border ได้นำเสนอโซลูชันทางการตลาด "สามขั้นตอน" ดังนี้
ขั้นตอนแรก: คว้าความได้เปรียบในการเป็นผู้เริ่มก่อน โดยการสร้างเมทริกซ์คอนเทนต์แบบแบ่งส่วนตามกลุ่มผู้ใช้เพื่อสร้างความประทับใจที่ดีก่อนที่ผู้ใช้จะตัดสินใจ ขั้นตอนที่สอง: หล่อหลอมการรับรู้แบรนด์ ด้วยการสร้าง IP สิงคโปร์สุดพิเศษที่เชื่อมโยงกับการรับรู้ถึงจุดหมายปลายทาง พร้อมชี้แนะแนวทางความคาดหวังในการเดินทาง และการตัดสินใจบริโภคของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนสุดท้าย: ส่งเสริมการเติบโตที่ให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการสนับสนุนทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม การ "บ่มเพาะความสนใจ" จะถูกเปลี่ยนให้เป็นยอดการบริโภคจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ ซึ่งสามารถวัดผล และปรับปรุงให้เหมาะสมได้อย่างเต็มรูปแบบ ทุกๆ การเปลี่ยนผ่านจะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเติบโตในอนาคต คอนเทนต์ที่สั่งสมมาจะวิวัฒนาการไปเป็นสินทรัพย์แบรนด์ในระยะยาวผ่านยอดการแปลงและการซื้อซ้ำที่สะสมมา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการสำหรับนักเดินทางมากขึ้น การปรับใช้โมเดลปิดสามขั้นตอนนี้จะทำให้ความร่วมมือเป็นมากกว่าแค่การร่วมมือด้านปริมาณการเข้าชม แต่เป็นการเข้าถึงในทุกๆ ลิงก์ ตั้งแต่การตัดสินใจของผู้ใช้ไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การบริโภคจริง สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายของการยกระดับการตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทางที่สามารถนำไปปรับใช้ซ้ำได้ตั้งแต่การ "บ่มเพาะความสนใจ" ในจุดหมายปลายทางไปจนถึงการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจแบบปิดที่ครอบคลุมทั้งคอนเทนต์การเดินทางต่างประเทศและการเปลี่ยนผ่านเชิงพาณิชย์ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกไปจนถึงการเติบโต และร่วมกันพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่สำหรับการพัฒนาการเดินทางไปต่างประเทศร่วมกัน
