Rockwell Automation 在多份 2025 年 Gartner Hype Cycles 報告中獲得認可

密爾瓦基2025年12月16日 /美通社/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE：ROK) 是全球最大的工業自動化與數位轉型公司，今天宣佈在 2025 年的 20 個 Gartner® Hype Cycles 中得到肯定。就公司觀點而言，這代表著前所未有的認可程度，反映了其對創新的持續投資，以及跨產業的廣泛技術領導地位。

Gartner Hype Cycles 提供技術與應用的成熟度與採用，以及其與解決實際業務問題及利用新機會之間潛在關係的圖示。Gartner Hype Cycle™ 方法可讓領導者瞭解技術或應用程式如何隨著時間演進，提供深入見解的來源，以便在公司特定業務目標的脈絡下管理其部署。

Rockwell Automation 在下列 2025 年的 Gartner Hype Cycles 中提到：

Hype Cycle for Process Manufacturing Technologies，2025 年 7 月 10 日出版

Hype Cycle for Artificial Intelligence，2025 年 6 月 11 日出版

Hype Cycle for Managing Operational Technology，2025 年 7 月 9 日出版

Hype Cycle for Intralogistics Smart Robots & Drones，2025 年 7 月 21 日出版

Hype Cycle for Life Sciences Manufacturing，2025 年 7 月 16 日出版

Hype Cycle for Local Government，2025 年 7 月 17 日出版

Hype Cycle for Government Services，2025 年 7 月 16 日出版

Hype Cycle for Private Mobile Network Services，2025 年 7 月 17 日出版

Hype Cycle for Manufacturing Operations Strategy，2025 年 7 月 17 日出版

Hype Cycle for ERP，2025 年 6 月 16 日出版

Hype Cycle for Edge Computing，2025 年 7 月 18 日出版

Hype Cycle for Public Safety and Law Enforcement，2025 年 8 月 20 日出版

Hype Cycle for Supply Chain Execution and Logistic Technologies，2025 年 7 月 24 日出版

Hype Cycle for Intelligent Health，2025 年 6 月 19 日出版

Hype Cycle for Cyber-Physical Systems Security，2025 年 7 月 15 日出版

Hype Cycle for Industry Cloud Platforms，2025 年 7 月 16 日出版

Hype Cycle for Discrete Manufacturing Technologies，2025 年 7 月 10 日出版

Hype Cycle for Digital Grid，2025 年 7 月 7 日出版

Hype Cycle for Smart City and Sustainability in China，2025 年 7 月 7 日出版

Hype Cycle for Oil and Gas，2025 年 6 月 25 日出版

Rockwell Automation 營收長 Scott Genereux 表示：「我們相信，這些認可反映了我們為客戶帶來的廣泛創新，幫助他們以全新的方式將營運、人員和技術連結起來。」 「從 AI 導向的製造到保護網路物理系統，我們認為，我們能夠出現在這麼多 Gartner Hype Cycles 中，顯示了客戶對 Rockwell Automation 的信任，相信我們能夠幫助他們建立一個更具韌性、更敏捷、更永續的未來。」

Rockwell Automation 認為，這種確認強化了 Rockwell Automation 對於透過提升整個企業的智慧、連線能力和安全性來創造工業營運未來的承諾。透過持續投資創新與合作，Rockwell Automation 幫助客戶轉型其營運與競爭方式。

關於 Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE：ROK) 為工業自動化和數位轉型的全球領導品牌。我們結合人們的想像力與技術潛力，開創人類的無限可能性，讓這個世界變得更有效率且更符合永續發展。Rockwell Automation 總部位於威斯康辛州密爾瓦基，截至 2025 會計年度末，約有 26,000 名員工，為 100 多個國家/地區的客戶提供服務。如需進一步瞭解我們如何將 Connected Enterprise 導入工業領域的每個發展階段，請參考 www.rockwellautomation.com

