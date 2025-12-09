ROCKWELL AUTOMATION以彈性的 MES 產品、將 OT 與 IT 統一成雲端架構的彈性平台引領製造的新時代 English

新聞提供者

Rockwell Automation, Inc.

09 12月, 2025, 22:30 CST

Rockwell MES 產品能滿足製造商立即的需求，同時為將來的自主化營運奠定基礎

威斯康辛州密爾瓦基2025年12月9日 /美通社/ -- 全球最大的工業自動化與數位轉型公司，Rockwell Automation， Inc.（NYSE：ROK）今天宣布了一系列的製造執行系統（MES）產品組合策略創新，並將重點擺在彈性、擴充能力與韌性。

Rockwell 彈性的 MES 產品組合是雲端原生、可互動的 MES 平台，是專為統一營運技術（OT）與資訊科技（IT）操作方式而設計。這種彈性、模組化的方法可加速實現價值的時間、簡化操作，並讓製造商能夠視需要擴充功能，進而實現自主營運

Continue Reading
Kristin Fielder, Group Product Manger, Rockwell Automation, presenting Rockwell's MES solutions at the 2025 Plex Summit
Kristin Fielder, Group Product Manger, Rockwell Automation, presenting Rockwell's MES solutions at the 2025 Plex Summit

傳統的 MES 解決方案通常採單打獨鬥，限制了 OT 和 IT 的透明度。根據 Rockwell 的 2025 年智慧製造現狀報告，21% 的製造業領導者將整合挑戰視為首要內部障礙。Rockwell 彈性的 MES 系統透過單一、統一的平台消除這些障礙，將製造生命週期從材料和庫存到生產和工具整個串連起來。內建分析系統、AI 導向的見解與互連的員工技術能保持生產靈活、透明且最佳化。

「舊式 MES 系統，雖然是根基，但在變化快速的時代，已成為企業靈活性的障礙，」製造研究服務業者 IDC 的副研究主任 Lorenzo Veronesi 說道。「這樣的未來需仰賴現代化、彈性且可擴充的 MES 平台，讓製造商能夠依需求重新設定製程、無縫整合整個數位線程，並加速創新。這樣的演進便是要讓產業邁向真正適應未來需求之營運方式的關鍵步驟。」

「我們彈性的 MES 測略與投資在製造業者連線與最佳化營運的方式上推動了基本的轉型，」Rockwell Automation 產品管理副總裁 Anthony Murphy 說道。「DIY 與不同的系統會提高成本、風險和複雜度。Rockwell 彈性的 MES 可在隨客戶成長的雲端原生、具韌性的架構上整合 OT 與 IT 的關鍵應用程式。」

Rockwell 的彈性 MES 解決方案

Rockwell 的 MES 解決方案是現代製造的數位骨幹，將軟體、硬體和服務連接到統一 OT/IT 環境。這個專為互動性和擴充性而設計的平台，結合了雲端的強大功能和邊緣系統的韌性。

Rockwell 的 MES 產品組合包含下列彈性的特質：

  • 專為製造而打造：針對離散、混合與受監管的產業量身打造，能確保合規、可追蹤性與安全性
  • 完善的功能：內建 AI 技術的多租戶軟體即服務（SaaS）環境，可引導製造商完成自主化營運的旅程
  • 統一的 OT/IT 整合：無縫的連線能力可提供全方位的透明度與更強大的企業韌性
  • 可透過設計延伸：一個設計可和既有系統整合，安全、富韌性的平台，並採用人工智慧等新興技術
  • 具韌性的邊緣到雲端部署方式：選擇彈性，有從純雲端到混合的配置方式，可滿足每個據點的營運需要

「Plex 給了我們按自己步調增強數位基礎建設的彈性」Wonton Food Inc. 財務長 David Rudofsky 說道，「我們最初選擇了適合我們，而且有各種能力如物料追蹤及生產效率等可讓我們在將來擴充時列入考慮的產品。對於食品飲料這類產業而言，Rockwell 專門打造的 MES 產品可簡化 SQF 和客戶稽核的合規過程，並透過消除對大量客製化的需求來縮短導入時間。讓我們的營運得以獲得一個安全且緊密連結並鼓勵持續改進的基礎。」 

營運影響與商業成果

全球製造商已經意識到 Rockwell MES 解決方案的優勢：

  • 一家文具、打火機與刮鬍刀製造商用 Plex MES 獲得擴充能力與即時的生產透明度。
  • 一家烘焙粉製造商運用 Plex MES 自動化 WIP 管理方式，並改善了財務與營運的表現。
  • 一家藥品開發商導入 FactoryTalk® PharmaSuite® 來打造數位製造核心並提升效率。

Rockwell 的 MES 產品組合提供智慧引導、預測性見解與營運上的靈活性，幫助製造商簡化生產並朝自主化營運的方向發展。

若要進一步了解 Rockwell 的彈性 MES 解決方案，請參考 Plex 網站

Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc.（NYSE：ROK）為工業自動化和數位轉型的全球領導品牌。我們結合人們的想像力與技術潛力，開創人類的無限可能性，讓這個世界變得更有效率且更符合永續發展。Rockwell Automation 總部位於威斯康辛州密爾瓦基，截至 2025 會計年度末，約有 26,000 名員工，為 100 多個國家/地區的客戶提供服務。如需進一步瞭解我們如何將 Connected Enterprise 導入工業領域的每個發展階段，請參考 www.rockwellautomation.com

SOURCE Rockwell Automation, Inc.

來自同一來源

Rockwell Automation 推出 SecureOT 解決方案套件

Rockwell Automation 推出 SecureOT 解決方案套件

Rockwell Automation， Inc. (NYSE：ROK) 是全球最大的工業自動化與數位轉型公司，今天宣佈推出 SecureOT™ 解決方案套件，這是一項完整的工業網路資安產品，旨在協助製造商與關鍵基礎設施保護關鍵營運並打造安全的環境。...
Rockwell Automation 推出 FactoryTalk Design Workbench，建置微型控制系統的免費軟體工具更智慧、更快速

Rockwell Automation 推出 FactoryTalk Design Workbench，建置微型控制系統的免費軟體工具更智慧、更快速

Rockwell Automation， Inc.（NYSE： ROK）全球最大工業自動化與數位轉型公司，今天宣布推出 FactoryTalk® Design Workbench，這是一款專為微型控制系統打造的免費設計軟體。第 1 版支援 Micro800™...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦軟件

電腦軟件

電腦軟件

電腦軟件

相關題材的新聞稿