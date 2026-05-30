眾擎機器人深圳智能製造基地啟用 首批T800人形機器人量產下線交付

眾擎機器人創始人兼首席執行官趙同陽表示：「從2024年首台測試樣機問世，到2025年PM01機型數百台小規模量產，再到如今實現萬台級交付能力的跨越式突破，眾擎正式進入產業化與商業化全新階段。我們以品質、效率、智能生產為核心搭建製造體系，加速實現從試產到量產、從零到規模化的跨越。」

四大戰略支柱 堅守品質底線

依托全棧自主研發能力，眾擎機器人圍繞四大戰略支柱，建立起嚴苛的質量保障體系：

供應鏈品質管控： 從集成關節到整機總成，所有零部件均執行嚴苛標準，確保合格部件進入生產環節。

從集成關節到整機總成，所有零部件均執行嚴苛標準，確保合格部件進入生產環節。 先進生產工藝： 採用自動化鎖附、塗膠、激光焊接設備，在嚴守工藝標準化的同時，將生產效率提升40%。

採用自動化鎖附、塗膠、激光焊接設備，在嚴守工藝標準化的同時，將生產效率提升40%。 智能製造升級： 全流程數字化管理系統實現全程溯源，每一個零部件、每一台成品機器人都擁有專屬生產標識，可在全產業鏈中追蹤溯源。

全流程數字化管理系統實現全程溯源，每一個零部件、每一台成品機器人都擁有專屬生產標識，可在全產業鏈中追蹤溯源。 嚴苛測試驗證：每台機器人交付前需通過79項全維度質量檢測、46項工況模擬測試，確保每台產品性能穩定、品質一致。

多區域產能佈局 支撐全球化拓展

眾擎機器人聯合創始人任國穩表示：「隨著深圳、河南等地智能製造網絡逐步鋪開，各生產基地將協同運作，優化產能調配、加快市場響應速度，為未來全球化發展築牢高效根基。」

關於眾擎機器人

眾擎機器人成立於2023年10月，是通用具身智能領域的創新企業。核心團隊匯聚全球頂尖高校與產業精英，兼具深厚學術功底與豐富工程經驗。公司實現機器人核心零部件、運動控制算法、具身智能技術全棧自主研發，產品矩陣覆蓋多元應用場景：SA01旨在降低先進機器人應用門檻；SE01是全球首批實現類人行走功能的機型之一；PM01完成了全球首例人形機器人前空翻動作；T800則專為高動態、高負載作業場景打造。

當前人形機器人正從實驗室走向實際應用，眾擎機器人攜手商業服務、教育、科研、工業製造等領域合作夥伴，加速機器人規模化落地。公司堅持持續創新，推動具身智能技術發展，以實用化機器人解決方案，重塑未來工作與產業形態。

瞭解更多信息，請訪問公司官網：https://en.engineai.com.cn/

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SOURCE EngineAI