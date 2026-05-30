EngineAI ra mắt cơ sở sản xuất thông minh tại Thâm Quyến, lô robot hình người T800 đầu tiên xuất xưởng, bắt đầu giao hàng quy mô lớn

Với diện tích khoảng 12.000 mét vuông, cơ sở tại Thâm Quyến được trang bị quy trình sản xuất khép kín tích hợp, bao phủ toàn bộ các công đoạn từ kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, kiểm thử lắp ráp linh kiện cho tới lắp ráp hoàn thiện, kiểm tra cuối dây chuyền, xuất hàng loạt và bảo trì sau bán hàng. Nhờ bố trí vận hành hiệu quả này, cứ mỗi 15 phút lại có một robot hình người mới được xuất xưởng.

"Từ mẫu thử nghiệm đầu tiên vào năm 2024, tới giai đoạn sản xuất quy mô nhỏ hàng trăm robot PM01 trong năm 2025, và giờ là bước nhảy vọt về chất lượng hướng tới năng lực giao hàng 10.000 đơn vị, chúng tôi đang bước vào một giai đoạn mới của quá trình công nghiệp hóa và thương mại hóa", Ông Zhao Tongyang, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của EngineAI cho biết. "Thông qua việc xây dựng hệ thống sản xuất lấy chất lượng, hiệu quả và sản xuất thông minh làm trọng tâm, chúng tôi đã đẩy nhanh hành trình từ sản xuất thử nghiệm sang sản xuất hàng loạt và từ con số 0 tới quy mô lớn".

Bốn trụ cột chiến lược bảo đảm chất lượng toàn diện

Tận dụng năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn diện độc lập, EngineAI đã thiết lập một khuôn khổ bảo đảm chất lượng nghiêm ngặt được xây dựng dựa trên bốn trụ cột chiến lược:

Kiểm soát chất lượng chuỗi cung ứng: Tất cả linh kiện, từ khớp tích hợp cho tới cụm lắp ráp hoàn chỉnh, đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chỉ các bộ phận đạt chuẩn mới được đưa vào dây chuyền sản xuất.

Tất cả linh kiện, từ khớp tích hợp cho tới cụm lắp ráp hoàn chỉnh, đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chỉ các bộ phận đạt chuẩn mới được đưa vào dây chuyền sản xuất. Quy trình sản xuất tiên tiến: Thiết bị khóa tự động, phun keo và hàn laser đã giúp tăng hiệu quả sản xuất thêm 40%, đồng thời duy trì mức độ tiêu chuẩn hóa quy trình nghiêm ngặt.

Thiết bị khóa tự động, phun keo và hàn laser đã giúp tăng hiệu quả sản xuất thêm 40%, đồng thời duy trì mức độ tiêu chuẩn hóa quy trình nghiêm ngặt. Nâng cấp sản xuất thông minh: Hệ thống quản lý số toàn diện cho phép truy xuất nguồn gốc toàn bộ chuỗi sản xuất, mang lại cho mỗi linh kiện và robot hoàn chỉnh một mã nhận diện sản xuất riêng có thể theo dõi xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị.

Hệ thống quản lý số toàn diện cho phép truy xuất nguồn gốc toàn bộ chuỗi sản xuất, mang lại cho mỗi linh kiện và robot hoàn chỉnh một mã nhận diện sản xuất riêng có thể theo dõi xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị. Kiểm tra và xác thực nghiêm ngặt: Mỗi robot phải vượt qua 79 bước kiểm tra chất lượng toàn diện và 46 bài kiểm tra mô phỏng điều kiện vận hành trước khi được bàn giao, nhằm bảo đảm hiệu suất cao và độ ổn định đồng nhất trên từng đơn vị sản phẩm.

Bố trí năng lực sản xuất đa khu vực nhằm hỗ trợ mở rộng toàn cầu

"Khi mạng lưới sản xuất thông minh của chúng tôi mở rộng tại Thâm Quyến, Hà Nam và nhiều khu vực khác, các cơ sở này sẽ phối hợp với nhau để phân bổ công suất hiệu quả hơn và đáp ứng nhanh hơn với nhu cầu thị trường, qua đó tạo nền tảng hiệu quả hơn cho tăng trưởng toàn cầu trong tương lai", Ông Ren Guowen, Đồng sáng lập của EngineAI cho biết.

Giới thiệu về EngineAI

Được thành lập vào tháng 10 năm 2023, EngineAI là công ty đổi mới trong lĩnh vực trí tuệ hiện thân đa dụng. Đội ngũ nòng cốt của công ty gồm các chuyên gia trong ngành đến từ những trường đại học hàng đầu thế giới, kết hợp chuyên môn học thuật vững chắc với kinh nghiệm kỹ thuật sâu rộng. Công ty đã đạt được năng lực phát triển nội bộ toàn diện đối với các linh kiện robot cốt lõi, thuật toán điều khiển chuyển động và công nghệ AI hiện thân. Danh mục sản phẩm của công ty trải rộng trên nhiều kịch bản ứng dụng, bao gồm SA01, được thiết kế nhằm giúp công nghệ robot tiên tiến trở nên dễ tiếp cận hơn; SE01, mẫu robot trình diễn một trong những khả năng đi bộ giống con người sớm nhất thế giới; PM01, robot hình người đầu tiên trên thế giới thực hiện động tác nhào lộn về phía trước; và T800, được thiết kế cho các môi trường vận hành động lực cao và tải nặng.

Trong bối cảnh robot hình người chuyển từ giai đoạn nghiên cứu sang triển khai thực tế, EngineAI đang hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực dịch vụ thương mại, giáo dục, nghiên cứu khoa học và sản xuất công nghiệp nhằm tăng tốc việc ứng dụng trên quy mô lớn. Công ty cam kết thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ hiện thân thông qua đổi mới liên tục và cung cấp các giải pháp robot thực tiễn góp phần định hình tương lai của lao động và ngành công nghiệp.

Để biết thêm thông tin về EngineAI, vui lòng truy cập: https://en.engineai.com.cn/

Ins: engineairobot

Facebook: Engine Ai

X: EngineAI

YouTube: Engineai Robot

Linkedin: EngineAI

SOURCE EngineAI