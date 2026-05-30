EngineAI Resmikan Pabrik Cerdas di Shenzhen, Robot Humanoid T800 Mulai Dikirim secara Massal

Fasilitas produksi di Shenzhen ini mencapai luas sekitar 12.000 meter persegi, serta mengintegrasikan seluruh proses manufaktur, mulai dari inspeksi material masuk, perakitan komponen, pengujian lini akhir, pengiriman massal, hingga pemeliharaan purnajual. Dengan sistem produksi yang terintegrasi, fasilitas ini mampu menghasilkan satu robot humanoid baru setiap 15 menit.

"Berawal dari prototipe pertama pada 2024 hingga memproduksi ratusan unit PM01 pada 2025, kapasitas produksi kami kini menuju 10.000 unit. Perkembangan ini menjadi fase baru dalam industrialisasi dan komersialisasi EngineAI," ujar Zhao Tongyang, Pendiri sekaligus CEO EngineAI. "Dengan membangun sistem manufaktur yang berbasis pada kualitas, efisiensi, dan otomatisasi cerdas, kami semakin cepat beralih dari tahap uji coba produksi menuju manufaktur massal, bergerak dari nol menuju skala penuh."

Empat Pilar Strategis yang Menjaga Kualitas

Didukung kemampuan riset dan pengembangan (R&D) secara independen, EngineAI mengembangkan sistem penjaminan mutu yang bertumpu pada empat pilar utama:

Kualitas rantai pasok yang terkendali: Seluruh komponen, mulai dari sambungan terintegrasi hingga unit rakitan lengkap, harus memenuhi standar ketat agar hanya komponen yang lolos pengujian yang masuk ke proses produksi.

Proses produksi canggih: Peralatan otomatis untuk penguncian, perekatan, dan pengelasan laser berhasil meningkatkan efisiensi produksi hingga 40%, serta menjaga standardisasi proses secara ketat.

Peningkatan manufaktur cerdas: Berkat sistem manajemen digital yang komprehensif, seluruh tahapan produksi terpantau dengan baik. Setiap komponen dan robot yang selesai dirakit memiliki identitas produksi unik yang dapat ditelusuri di sepanjang rantai nilai.

Pengujian dan validasi ketat: Sebelum dikirim ke pelanggan, setiap robot wajib melewati 79 inspeksi kualitas multidimensi dan 46 simulasi kondisi operasional guna memastikan performa dan stabilitas yang konsisten pada setiap unit.

Peningkatan Kapasitas Produksi di Berbagai Wilayah guna Mendukung Ekspansi Global

"Jaringan pabrik cerdas EngineAI kini terus merambah Shenzhen, Henan, dan wilayah lainnya. Pabrik tersebut akan saling terhubung untuk mengoptimalkan alokasi kapasitas produksi dan mempercepat respons pasar. Hal ini akan menjadi fondasi yang lebih efisien bagi pertumbuhan global kami pada masa depan," ujar Ren Guowen, Salah Satu Pendiri EngineAI.

Tentang EngineAI

EngineAI berdiri pada Oktober 2023 dan mengembangkan teknologi cerdas berwujud fisik (embodied intelligence) dengan fitur serbaguna. Tim inti EngineAI terdiri atas para profesional dari universitas-universitas terkemuka dunia yang memadukan keahlian akademik dan pengalaman rekayasa industri. EngineAI telah mengembangkan teknologi secara independen, termasuk komponen inti robot, algoritma kendali gerak, hingga teknologi embodied AI. Portofolio produk EngineAI mencakup beragam skenario penggunaan: SA01 yang memperluas akses teknologi robotika canggih; SE01, salah satu robot pertama di dunia dengan kemampuan berjalan yang menyerupai manusia; PM01, robot humanoid pertama di dunia yang melakukan aksi salto depan; serta, T800 yang dikembangkan untuk lingkungan kerja dengan kebutuhan dinamika tinggi dan beban berat.

Setelah robot humanoid beralih dari tahap penelitian menuju implementasi nyata, EngineAI bekerja sama dengan berbagai mitra di sektor layanan komersial, pendidikan, penelitian ilmiah, dan manufaktur industri guna mempercepat adopsi teknologi dalam skala besar. Melalui inovasi berkelanjutan, EngineAI berkomitmen mengembangkan embodied intelligence dan menghadirkan solusi robotika yang aplikatif untuk mendukung masa depan dunia kerja dan industri.

Informasi selengkapnya tentang EngineAI: https://en.engineai.com.cn/

