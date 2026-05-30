EngineAI เปิดตัวฐานการผลิตอัจฉริยะที่เซินเจิ้น เตรียมส่งมอบหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ T800 ผลิตเสร็จล็อตแรกสู่ตลาดในปริมาณมาก

เซินเจิ้น, จีน, 29 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- EngineAI Robotics ผู้คิดค้นนวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ ได้ประกาศเปิดตัวฐานการผลิตอัจฉริยะ EngineAI Intelligent Manufacturing Base (หงฮวาหลิง เซินเจิ้น) อย่างเป็นทางการ พร้อมกับการส่งมอบหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ขนาดเต็มตัว T800 รุ่นเรือธงชุดแรก นับเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในการก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งมอบสินค้าที่ขยายได้ถึง 10,000 หน่วย
ฐานการผลิตเซินเจิ้นมีพื้นที่ประมาณ 12,000 ตารางเมตร มีกระบวนการผลิตครบวงจรแบบปิดที่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบวัสดุขาเข้าและการทดสอบการประกอบชิ้นส่วน ไปจนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย การทดสอบปลายสายการผลิต การจัดส่งสินค้าจำนวนมาก และการบำรุงรักษาหลังการขาย ด้วยการวางผังที่มีประสิทธิภาพนี้ หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ตัวใหม่สามารถออกจากสายการผลิตได้ทุก ๆ 15 นาที
"จากเครื่องทดสอบเครื่องแรกของเราในปี 2567 สู่การผลิต PM01 ขนาดเล็กหลายร้อยหน่วยในปี 2568 และในปัจจุบันที่มีการก้าวกระโดดครั้งสำคัญสู่ความสามารถในการส่งมอบ 10,000 หน่วยได้ เรากำลังเข้าสู่เฟสใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า" คุณ Zhao Tongyang ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ EngineAI กล่าว "ด้วยการสร้างระบบการผลิตที่เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการผลิตอัจฉริยะ เราได้เร่งการเดินทางจากการผลิตนำร่องไปสู่การผลิตจำนวนมาก และจากศูนย์สู่การขยายขนาดได้"
สี่เสาหลักเชิงกลยุทธ์เพื่อคุณภาพที่ไม่อ่อนข้อ
EngineAI ได้สร้างกรอบการประกันคุณภาพที่เข้มงวดซึ่งสร้างขึ้นบนเสาหลักเชิงกลยุทธ์สี่ประการ โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาอิสระแบบครบวงจร:
- การควบคุมคุณภาพห่วงโซ่อุปทาน: ชิ้นส่วนทั้งหมด ตั้งแต่ข้อต่อแบบบูรณาการไปจนถึงชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวด เพื่อให้เฉพาะชิ้นส่วนที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตได้
- กระบวนการผลิตขั้นสูง: อุปกรณ์ล็อคอัตโนมัติ การติดกาว และการเชื่อมด้วยเลเซอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ถึง 40% ขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานเคร่งครัดด้านกระบวนการเอาไว้ได้
- อัปเกรดการผลิตอัจฉริยะ: ระบบการจัดการดิจิทัลที่ครอบคลุมช่วยให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทำให้ส่วนประกอบทุกชิ้นและหุ่นยนต์ประกอบสำเร็จทุกตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถติดตามได้ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
- การทดสอบและการตรวจสอบอย่างเข้มงวด: หุ่นยนต์แต่ละตัวต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพแบบเต็มรูปแบบ 79 รายการ และการทดสอบจำลองสภาวะการทำงาน 46 รายการก่อนส่งมอบ เพื่อให้ทุกหน่วยมีประสิทธิภาพและความเสถียรที่สม่ำเสมอ
โครงสร้างกำลังการผลิตหลายภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายสู่ทั่วโลก
"เมื่อเครือข่ายการผลิตอัจฉริยะของเราขยายไปทั่วเซินเจิ้น เหอหนาน และพื้นที่อื่น ๆ โรงงานเหล่านี้จะทำงานร่วมกันเพื่อจัดสรรกำลังการผลิตให้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองต่อตลาดได้เร็วขึ้น สร้างรากฐานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการเติบโตในระดับโลกในอนาคต" คุณ Ren Guowen ผู้ร่วมก่อตั้ง EngineAI กล่าว
เกี่ยวกับ EngineAI
EngineAI ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2566 เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสาขาปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว (Embodied Intelligence) สำหรับใช้งานทั่วไป ทีมงานหลักประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ผสมผสานความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่แข็งแกร่งเข้ากับประสบการณ์ด้านวิศวกรรมที่กว้างขวาง บริษัทได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแบบครบวงจรภายในองค์กร ครอบคลุมทั้งส่วนประกอบหุ่นยนต์หลัก อัลกอริทึมควบคุมการเคลื่อนไหว และเทคโนโลยี AI แบบฝังตัว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย รวมถึง SA01 ที่ออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานหุ่นยนต์ขั้นสูงเข้าถึงได้ง่ายขึ้น SE01 ซึ่งสาธิตหนึ่งในความสามารถในการเดินเหมือนมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลก ได้แก่ PM01 ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ตีลังกาหน้าเป็นครั้งแรกของโลก และ T800 ที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานหนักที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
ในขณะที่วิทยาการหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์กำลังก้าวจากงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริง EngineAI กำลังร่วมมือกับพันธมิตรในภาคบริการเชิงพาณิชย์ การศึกษา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อเร่งการนำไปใช้งานในวงกว้าง บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวผ่านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบโซลูชันหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริง ซึ่งจะช่วยกำหนดอนาคตของการทำงานและอุตสาหกรรม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EngineAI ได้ที่ https://en.engineai.com.cn/
