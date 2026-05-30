EngineAI Lancar Pangkalan Pembuatan Pintar Shenzhen, Kumpulan Pertama Robot Humanoid T800 Keluar Daripada Barisan Pengeluaran Mulakan Penghantaran Besar-besaran

Meliputi kawasan seluas kira-kira 12,000 meter persegi, Pangkalan Shenzhen itu membawakan proses pembuatan bersepadu gelung tertutup yang merangkumi segala aspek bermula daripada pemeriksaan bahan masuk dan ujian pemasangan komponen hinggalah pemasangan akhir, ujian akhir barisan pengeluaran, penghantaran besar-besaran dan penyelenggaraan pascajualan. Menerusi susun atur yang cekap ini, sebuah robot humanoid baharu boleh dikeluarkan daripada barisan pengeluaran setiap 15 minit.

"Daripada mesin ujian pertama kami pada 2024, hinggalah pengeluaran berskala kecil ratusan unit PM01 pada 2025, dan kini kepada lonjakan mendadak menuju keupayaan penghantaran 10,000-unit, kami sedang memasuki fasa baharu pengindustrian dan pengkomersialan," kata Encik Zhao Tongyang, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif EngineAI. "Dengan membangunkan sistem pembuatan berteraskan kualiti, kecekapan dan pengeluaran pintar, kami telah mempercepat perjalanan kami daripada pengeluaran perintis kepada pembuatan besar-besaran serta daripada sifar kepada skala."

Empat Tonggak Strategik untuk Kualiti Tanpa Kompromi

Dengan memanfaatkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) bebas tindanan penuh, EngineAI mewujudkan kerangka jaminan kualiti ketat yang dibina berasaskan empat tonggak strategik:

Kawalan Kualiti Rantaian Bekalan: Semua komponen, daripada sendi bersepadu hingga pemasangan penuh, memenuhi piawaian ketat bagi memastikan hanya komponen yang layak memasuki aliran pengeluaran.

Proses Pengeluaran Termaju: Peralatan penguncian, pelekatan dan kimpalan laser automatik meningkatkan kecekapan pengeluaran sebanyak 40% sambil mengekalkan pemiawaian proses yang ketat.

Naik Taraf Pembuatan Pintar: Sistem pengurusan digital yang komprehensif mengupayakan kebolehkesanan rantaian penuh, memberikan setiap komponen dan robot siap dengan identiti pengeluaran unik yang boleh dijejaki sepanjang keseluruhan rantaian nilai.

Ujian & Pengesahan Ketat: Setiap robot perlu melepasi 79 pemeriksaan kualiti dimensi penuh dan 46 ujian simulasi keadaan kerja sebelum penghantaran, bagi memastikan prestasi tinggi dan kestabilan yang konsisten bagi setiap unit.

Susun Atur Kapasiti Pelbagai Wilayah bagi Menyokong Pengembangan Global

"Ketika rangkaian pembuatan pintar kami berkembang merentas Shenzhen, Henan dan wilayah lain, kemudahan-kemudahan ini akan saling beroperasi untuk mengagihkan kapasiti dengan lebih baik dan bertindak balas secara lebih pantas terhadap pasaran, sekali gus mewujudkan asas yang lebih cekap demi pertumbuhan global pada masa depan," kata Encik Ren Guowen, Pengasas Bersama EngineAI.

Latar Belakang EngineAI

Ditubuhkan pada Oktober 2023, EngineAI ialah inovator dalam bidang kecerdasan terkandung tujuan am. Pasukan terasnya terdiri daripada ahli profesional industri daripada universiti global yang terkemuka, menggabungkan kepakaran akademik yang kukuh dengan pengalaman kejuruteraan yang luas. Syarikat mencapai pembangunan dalaman tindanan penuh merangkumi komponen robotik teras, algoritma kawalan gerakan dan teknologi AI terkandung. Portfolio produknya mencakupi pelbagai senario aplikasi termasuk SA01 yang direka untuk menjadikan robotik termaju lebih mudah diakses; SE01 yang memperlihatkan salah satu keupayaan berjalan seperti manusia yang paling awal di dunia; PM01 yang melakukan aksi 'front flip' robot humanoid pertama di dunia; dan T800 yang direka untuk persekitaran operasi dinamik tinggi serta tugas berat.

Ketika robotik humanoid beralih daripada penyelidikan kepada penggunaan dunia sebenar, EngineAI bekerjasama dengan rakan kongsi dalam sektor perkhidmatan komersial, pendidikan, penyelidikan saintifik dan pembuatan industri bagi mempercepat penerimagunaan secara berskala besar. Syarikat komited untuk memajukan kecerdasan terkandung menerusi inovasi berterusan serta menyediakan penyelesaian robotik praktikal yang membantu membentuk masa depan pekerjaan dan industri.

Untuk maklumat lanjut mengenai EngineAI, sila layari https://en.engineai.com.cn/

