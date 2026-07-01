MDT presenta TMR3111D, codificador IC rotatorio magnético TMR de alto rendimiento

— El circuito integrado codificador magnético compacto admite la detección de posición tanto en el eje como fuera del eje para robots humanoides, robots cuadrúpedos, sistemas de servomotores y control de movimiento de precisión.

ZHANGJIAGANG, China, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un proveedor líder de sensores magnéticos especializado en tecnología de magnetorresistencia de túnel (TMR), presentó hoy el codificador IC rotatorio magnético TMR de alto rendimiento TMR3111D para la detección de posición rotatoria de alta velocidad y alta precisión en robótica, servomotores y control de movimiento industrial. MDT exhibirá el nuevo codificador, junto con su cartera más reciente de sensores magnéticos TMR y AMR, en Electronica Shanghai 2026.

El TMR3111D combina la tecnología de detección TMR de alta sensibilidad de MDT con un procesamiento de señal digital avanzado para ofrecer una detección de posición rotativa sin contacto, de alta velocidad y precisión, en un formato ultracompacto. Compatible con configuraciones magnéticas tanto en el eje como fuera del eje, este codificador proporciona a los diseñadores una mayor flexibilidad mecánica, manteniendo una excelente precisión angular, repetibilidad y fiabilidad a largo plazo.

En comparación con las soluciones de codificadores de efecto Hall convencionales, la tecnología TMR de MDT ofrece una mayor sensibilidad magnética, una mejor relación señal-ruido y una mayor tolerancia a las variaciones magnéticas y mecánicas, lo que permite una detección de posición más estable y precisa en aplicaciones exigentes de control de movimiento. Estas ventajas simplifican la integración del sistema, a la vez que mejoran el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas de control de movimiento de última generación.

Compatible con interfaces de salida SPI, ABZ, PWM y UVW, el TMR3111D satisface los requisitos de los sistemas de encoder absolutos e incrementales. La compensación automática de ganancia integrada y la calibración no lineal compensan los errores magnéticos inducidos por la instalación, mejorando la consistencia de la producción y simplificando el montaje. Con velocidades de rotación de hasta 40.000 rpm, este encoder es ideal para sistemas servo de alta dinámica, actuadores robóticos y otras aplicaciones exigentes de control de movimiento.

El TMR3111D es ideal para la detección de la posición de las articulaciones en robots humanoides y cuadrúpedos, así como en sistemas de servomotores, robots colaborativos, articulaciones robóticas industriales, sistemas de control de movimiento de precisión y otras aplicaciones que requieren una retroalimentación de posición rotativa compacta, de alta velocidad y alta precisión.

Características principales

Admite configuraciones magnéticas tanto en el eje como fuera del eje, lo que permite diseños mecánicos flexibles para una amplia gama de aplicaciones de control de movimiento.

Funcionamiento a alta velocidad de hasta 40.000 rpm.

Excelente precisión angular y repetibilidad para un control de movimiento de precisión.

Salida de ángulo absoluto SPI con formato de datos interno de 23 bits.

Salidas incrementales ABZ programables con hasta 4.096 PPR (pulsos por revolución).

Salidas PWM, de conmutación UVW y de fase Z programables.

Calibración automática y calibración no lineal integradas.

Amplio rango de tensión de funcionamiento de 3 V a 5 V.

Encapsulado compacto DFN10L (3×3×0,75mm).

Acerca de MDT

MultiDimension Technology se fundó en 2010 en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China, con sucursales en Shenzhen, Chengdu y Ningbo (China), Singapur, Tokio (Japón) y San José (California, EE.UU.). MDT ha desarrollado una cartera única de propiedad intelectual y cuenta con instalaciones de fabricación TMR de última generación propias que permiten la producción en volumen de sensores magnéticos TMR de alto rendimiento y bajo coste para satisfacer las necesidades de aplicación más exigentes. Liderada por su equipo directivo principal, compuesto por expertos de élite y veteranos en tecnología de sensores magnéticos y servicios de ingeniería, MDT se compromete a crear valor añadido para sus clientes y garantizar su éxito. Para obtener más información sobre MDT, visite http://www.multidimensiontech.com.

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