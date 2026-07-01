MDT lance le TMR3111D, un circuit intégré de codeur rotatif magnétique TMR haute performance

— Ce circuit intégré de codeur magnétique compact prend en charge la détection de position aussi bien dans l'axe que hors axe pour les robots humanoïdes, les robots quadrupèdes, les systèmes à servomoteurs et le contrôle de mouvement de précision

ZHANGJIAGANG, Chine, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), l'un des principaux fournisseurs de capteurs magnétiques et pionnier de la technologie de magnétorésistance à effet tunnel (TMR), a présenté aujourd'hui le TMR3111D, un circuit intégré de codeur rotatif magnétique TMR haute performance de la gamme, destiné à la détection de position rotative à haute vitesse et haute précision dans les domaines de la robotique, des servomoteurs et du contrôle de mouvement industriel. MDT présentera ce nouveau codeur, ainsi que sa dernière gamme de capteurs magnétiques TMR et AMR, lors du salon Electronica Shanghai 2026.

Le TMR3111D associe la technologie de détection TMR haute sensibilité de MDT à un traitement numérique avancé du signal afin d'offrir une détection de position rotative sans contact, à la fois rapide et ultraprécise, le tout dans un boîtier ultra-compact. Compatible avec les configurations magnétiques tant sur l'axe qu'hors axe, ce codeur offre aux concepteurs une plus grande souplesse mécanique tout en garantissant une excellente précision angulaire, une répétabilité optimale et une fiabilité à long terme.

Par rapport aux solutions classiques de codeurs à effet Hall, la technologie TMR de MDT offre une sensibilité magnétique supérieure, un meilleur rapport signal/bruit et une plus grande tolérance aux variations magnétiques et mécaniques, ce qui permet une détection de position plus stable et plus précise dans les applications exigeantes de contrôle de mouvement. Ces avantages simplifient l'intégration des systèmes tout en améliorant les performances et la fiabilité des systèmes de commande de mouvement de nouvelle génération.

Compatible avec les interfaces de sortie SPI, ABZ, PWM et UVW, le TMR3111D répond aux exigences des systèmes de codeurs absolus et incrémentaux. La compensation automatique du gain et l'étalonnage non linéaire intégrés permettent de corriger les erreurs magnétiques liées à l'installation, ce qui améliore la régularité de la production tout en simplifiant le montage. Avec des vitesses de rotation pouvant atteindre 40 000 tr/min, ce codeur est idéal pour les servosystèmes hautement dynamiques, les actionneurs robotiques et d'autres applications exigeantes de contrôle de mouvement.

Le TMR3111D est idéal pour la détection de la position des articulations des robots humanoïdes et quadrupèdes, ainsi que pour les systèmes à servomoteurs, les robots collaboratifs, les articulations de robots industriels, les systèmes de contrôle de mouvement de précision et d'autres applications nécessitant un retour d'information de position rotative compact, rapide et de haute précision.

Principales caractéristiques

Prend en charge les configurations magnétiques aussi bien dans l'axe que hors axe, ce qui permet des conceptions mécaniques flexibles pour une large gamme d'applications de contrôle de mouvement.

Fonctionnement à grande vitesse, jusqu'à 40 000 tr/min.

Excellente précision angulaire et répétabilité pour un contrôle de mouvement de précision.

Sortie d'angle absolu SPI avec un format de données interne de 23 bits.

Sorties incrémentales ABZ programmables offrant jusqu'à 4 096 PPR (impulsions par tour).

Sorties PWM programmables, commutation UVW et phase Z.

Étalonnage automatique intégré et étalonnage non linéaire.

Large plage de tension de fonctionnement : de 3 V à 5 V.

Boîtier DFN10L compact (3 × 3 × 0,75 mm).

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondé en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, en Chine. L'entreprise dispose de succursales à Shenzhen, Chengdu et Ningbo (Chine), à Singapour, à Tokyo (Japon) et à San José (Californie, États-Unis). MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique, et ses propres installations de fabrication de TMR d'avant-garde, qui peuvent prendre en charge la production en volume de capteurs magnétiques TMR de haute performance et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigé par une équipe de direction composée des meilleurs experts et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com.

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