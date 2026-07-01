MDT、高性能TMR式磁気ロータリーエンコーダIC「TMR3111D」を発表

— ヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット、サーボモーターシステム、および高精度モーション制御向けに、オンアクシスおよびオフアクシスの位置検出の両方に対応したコンパクトな磁気エンコーダIC

中国・張家港市, 2026年7月1日 /PRNewswire/ --マルチ・ディメンジョン・テクノロジー 株式会社（MDT）は、磁気センサーの主要サプライヤーであり、トンネル磁気抵抗効果（TMR）技術のパイオニアとして、ロボット工学、サーボドライブ、および産業用モーション制御における高速・高精度な回転位置検出向けに設計された、高性能TMR磁気式ロータリーエンコーダIC「TMR3111D 」を発表しました。MDTは、エレクトロニカ上海2026（Electronica Shanghai 2026）において、この新しいエンコーダと、同社の最新のTMRおよびAMR磁気センサー製品群を展示する予定です。

TMR3111Dは、MDTの高感度TMRセンシング技術と高度なデジタル信号処理技術を組み合わせることで、超小型パッケージでありながら、高速かつ高精度な非接触式回転位置検出を実現しています。このエンコーダは、オンアクシスおよびオフアクシスの両方の磁気構成に対応しており、優れた角度精度、再現性、および長期的な信頼性を維持しつつ、設計者に高い機械的柔軟性を提供します。

従来のホール効果エンコーダソリューションと比較して、MDTのTMR技術は、より高い磁気感度、向上した信号対雑音比、および磁気的・機械的変動に対する優れた耐性を備えており、要求の厳しいモーションコントロール用途において、より安定かつ正確な位置検出を実現します。これらの利点により、システム統合が簡素化されると同時に、次世代モーション制御システムの性能と信頼性が向上します。

SPI、ABZ、PWM、およびUVW出力インターフェースに対応するTMR3111Dは、アブソリュートエンコーダシステムとインクリメンタルエンコーダシステムの双方の要件を満たしています。統合された自動ゲイン補正機能と非線形キャリブレーションにより、設置に起因する磁気誤差を補正し、生産の一貫性を向上させると同時に、組み立て工程を簡素化します。最大40,000 rpmの回転速度に対応するこのエンコーダは、高ダイナミックなサーボシステム、ロボット用アクチュエータ、およびその他の要求の厳しいモーションコントロール用途に最適です。

TMR3111Dは、ヒューマノイドロボットや四足歩行ロボットの関節位置検出に加え、サーボモーターシステム、協働ロボット、産業用ロボットの関節、精密モーション制御システム、およびコンパクトで高速かつ高精度な回転位置フィードバックを必要とするその他の用途に最適です。

主な機能

オンアクシスおよびオフアクシスの両方の磁気構成に対応しており、幅広いモーションコントロール用途において柔軟な機械設計を可能にします。

最大40,000 rpmの高速運転が可能。

精密なモーション制御を実現する、優れた角度精度と再現性。

23ビットの内部データ形式によるSPI絶対角度出力。

最大4,096 PPR（1回転あたりのパルス数）に対応した、プログラム可能なABZインクリメンタル出力。

プログラム可能なPWM、UVW整流、およびZ相出力。

自動校正と非線形校正を統合。

3V～5Vの広い動作電圧範囲。

コンパクトなDFN10Lパッケージ（3×3×0.75mm）。

MDTについて

MultiDimension Technologyは2010年に中国江蘇省張家港市で設立され、中国の深セン、成都、寧波、シンガポール、日本の東京、米国カリフォルニア州サンノゼに支社を構えています。MDTは独自の知的財産ポートフォリオを構築しており、自社所有の最先端TMR製造設備により、最も要求の厳しい用途ニーズにも応える高性能かつ低コストのTMR磁気センサーの量産に対応しています。MDTは、磁気センサー技術とエンジニアリング・サービスに精通した一流の専門家とベテランで構成される中核経営陣の下、顧客に付加価値を提供し、顧客の成功を支援することに注力しています。MDTに関する詳細は、http://www.multidimensiontech.comをご覧ください。

メディア連絡先

MDT営業部、[email protected]、[email protected]

電話：+1-650-275-2318（米国）、+86-189-3612-1156（中国）

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MDT_v1_Logo.jpg

SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.