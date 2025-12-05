根據世界直銷協會聯合會 (WFDSA) STATS Report，2024 年全球經濟格局變動之際，直銷產業仍保持穩定發展態勢
新聞提供者World Federation of Direct Selling Associations
05 12月, 2025, 22:58 CST
WFDSA 發佈年度全球產業最終數據，顯示產業趨於穩定跡象
華盛頓2025年12月5日 /美通社/ -- 世界直銷協會聯合會（World Federation of Direct Selling Associations，簡稱「WFDSA」）作為代表直銷產業長達 47 年的全球性貿易組織，最新發佈的《STATS Report》顯示全球直銷市場呈現穩定態勢並蘊含增長潛力。全球直銷零售額維持在約 1,640 億美元，較疫情前銷售額增長 6.75 億美元，研究涵蓋的市場中有 45% 呈現增長態勢。獨立代表人數較去年微增至 1.043 億人，其中 72.1% 為女性。
WFDSA 董事長兼 Shaklee Corporation 行政總裁 Roger Barnett 表示：「我們自豪地代表著為超過一億名創業家創造機遇的產業——不僅改變了其家庭命運，更為我們所經營的縣市帶來實質貢獻。美國繼續是全球主導市場，但我們也看到巴西、印度和中國大陸等主要市場的增長。」
亞太地區繼續是市場份額最大的地區，受馬來西亞等新興業者的推動，但美洲在 2024 年增幅最大。此外，2024年「百億美元市場」的數量維持在 21 個，未見變化。STATS Report 追蹤了獨立創業者的族群變化與產品類別的演變。健康產品與化妝品和個人護理一起繼續佔據業界主導地位，包括 K-beauty 品牌。
WFDSA 執行董事 Shaila Manyam 表示：「憑藉相對低廉的創業成本、強大的社群支持及優質產品，直銷產業成為全球創業者的韌性之路與理想選擇，尤其對女性而言更是如此。如今，越來越多男性也開始投身其中。
這項研究匯集全球 55 個市場的權威數據與見解，為產業提供全面分析，並前瞻 2025 年可能影響產業發展的關鍵因素，包括關稅政策與全球貿易的衝擊、科技發展趨勢，以及日益高漲的創業熱潮。STATS Report 可在 http://www.wfdsa.org/global-statistics 找到
快速事實
- 2024 年全球零售銷售額：1,639 億美元（與2023年相比基本持平）
- 十大市場：
1. 美國
2. 德國
3. 中國大陸
4. 韓國
5. 馬來西亞
6. 日本
7. 巴西
8. 墨西哥
9. 法國
10. 台灣地區
- 分享：21 個市場的銷售額達 10 億美元或以上，佔全球銷售額的 92%
- 主要領域：健康、化妝品及個人護理、家居用品及耐用用品
- 獨立承辦商：1.043 億（增長 0.1%）；女性佔 72.1%。
聯絡人：
Maureen Paniagua
會員部總監
[email protected]
WFDSA 簡介
世界直銷協會聯合會 (WFDSA) 是直銷產業的全球貿易協會，堅持最高的道德行為標準，倡導產業權益，並召集全球超過 55 個國家級 DSA 及知名企業。WFDSA 成立於 1978 年，總部位於華盛頓特區，作為全球頂尖的權威機構，為直銷產業及相關領域提供值得信賴的資訊與專業見解。有關 WFDSA 更多資訊，請瀏覽 www.wfdsa.org。
SOURCE World Federation of Direct Selling Associations
分享這篇文章