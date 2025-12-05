根據世界直銷協會聯合會 (WFDSA) STATS Report，2024 年全球經濟格局變動之際，直銷產業仍保持穩定發展態勢

WFDSA 發佈年度全球產業最終數據，顯示產業趨於穩定跡象

華盛頓2025年12月5日 /美通社/ -- 世界直銷協會聯合會（World Federation of Direct Selling Associations，簡稱「WFDSA」）作為代表直銷產業長達 47 年的全球性貿易組織，最新發佈的《STATS Report》顯示全球直銷市場呈現穩定態勢並蘊含增長潛力。全球直銷零售額維持在約 1,640 億美元，較疫情前銷售額增長 6.75 億美元，研究涵蓋的市場中有 45% 呈現增長態勢。獨立代表人數較去年微增至 1.043 億人，其中 72.1% 為女性。

WFDSA 董事長兼 Shaklee Corporation 行政總裁 Roger Barnett 表示：「我們自豪地代表著為超過一億名創業家創造機遇的產業——不僅改變了其家庭命運，更為我們所經營的縣市帶來實質貢獻。美國繼續是全球主導市場，但我們也看到巴西、印度和中國大陸等主要市場的增長。」

亞太地區繼續是市場份額最大的地區，受馬來西亞等新興業者的推動，但美洲在 2024 年增幅最大。此外，2024年「百億美元市場」的數量維持在 21 個，未見變化。STATS Report 追蹤了獨立創業者的族群變化與產品類別的演變。健康產品與化妝品和個人護理一起繼續佔據業界主導地位，包括 K-beauty 品牌。

WFDSA 執行董事 Shaila Manyam 表示：「憑藉相對低廉的創業成本、強大的社群支持及優質產品，直銷產業成為全球創業者的韌性之路與理想選擇，尤其對女性而言更是如此。如今，越來越多男性也開始投身其中。

這項研究匯集全球 55 個市場的權威數據與見解，為產業提供全面分析，並前瞻 2025 年可能影響產業發展的關鍵因素，包括關稅政策與全球貿易的衝擊、科技發展趨勢，以及日益高漲的創業熱潮。STATS Report 可在 http://www.wfdsa.org/global-statistics 找到

快速事實

2024 年全球零售銷售額 ：1,639 億美元（與2023年相比基本持平）

：1,639 億美元（與2023年相比基本持平） 十大市場：

1. 美國

2. 德國

3. 中國大陸

4. 韓國

5. 馬來西亞

6. 日本

7. 巴西

8. 墨西哥

9. 法國

10. 台灣地區

21 個市場的銷售額達 10 億美元或以上，佔全球銷售額的 92% 主要領域： 健康、化妝品及個人護理、家居用品及耐用用品

健康、化妝品及個人護理、家居用品及耐用用品 獨立承辦商：1.043 億（增長 0.1%）；女性佔 72.1%。

WFDSA 簡介

世界直銷協會聯合會 (WFDSA) 是直銷產業的全球貿易協會，堅持最高的道德行為標準，倡導產業權益，並召集全球超過 55 個國家級 DSA 及知名企業。WFDSA 成立於 1978 年，總部位於華盛頓特區，作為全球頂尖的權威機構，為直銷產業及相關領域提供值得信賴的資訊與專業見解。有關 WFDSA 更多資訊，請瀏覽 www.wfdsa.org。

