徐工17款挖掘機登陸寶馬展 卓越價值共見證

綠色革新 詮釋行業可持續發展之道

寶馬展現場，大片金色的鋼筋鐵骨中，有一抹綠色尤為特別，這是徐工新能源設備的「青山綠」塗裝，寓意「人與自然和諧共生」。徐工挖機致力於推動工程機械行業綠色化轉型升級，已成功推出多款高效節能的電動挖掘機。而本次展出的XE19EV和XE27EV則是徐工專為歐洲市場設計的最新一代電動挖掘機。它們成功完成了各項嚴苛測試，產品的穩定性和可靠性得到了充分驗證，歐洲操機手試用後，對設備出色的性能表現和卓越的操作體驗給予了高度評價。

便捷高效 「城市精靈」升級客戶新體驗

歐洲地區工業化程度高、法規嚴苛，主要機型以0-8噸微小挖為主，對產品的性能、排放等要求極高。而本次展出的XE35E、XE55E、XE80E，是徐工在歐洲最受歡迎的定制化微小挖產品。以XE35E微挖為例，XE35E適應多工況作業需求，可進行 360°旋轉，擁有卓越的穩定性和平穩的操控性，再加上無與倫比的動力和效率，在擁擠的交通區域甚至建築內部也能毫無障礙地完成工作，被廣泛運用於歐洲地區土方、市政、林業等領域施工作業。

細分領域 定制化解決方案「一站式」解決

展會現場，一台配備了機械抓的林業設備因奇特的造型成功吸引了人們的目光，這是徐工針對拉木切削林業工況特別研發的XE125F挖掘機。除了常規挖掘機，徐工挖機還專注於多種類產品研發，聚焦產品應用，完成數十款特種機械、林業機械和輪式挖掘機的研製，除了XE125F挖掘機，可按工況需求選擇動力模式的油電雙動力液壓挖掘機XE800WDM、整機重量僅2噸，破拆能力卻等同於6噸挖掘機的PCR300破拆機器人、風靡海外市場，尾部回轉半徑的僅1.75米的輪式液壓挖掘機XE155WECR等多種類產品同樣引發了行業熱議。

潛心鑽研 核心零部件問鼎世界技術前沿

在徐工核心零部件展廳，徐工挖機4套成套化履帶底盤產品——400噸挖掘機履帶底盤、900馬力推土機履帶底盤、微型挖掘機履帶底盤、耐高溫、耐極寒工況履帶底盤大放異彩。其中，徐工獨立研發、擁有自主知識產權的400噸挖掘機履帶底盤尤為搶眼。它長3.6米，寬1.5米，高2.2米，重10220kg，履帶、引導輪採用高淬透性合金鋼鑄造成型，經特殊熱處理，抗衝擊、耐磨損性能大幅提升，支重輪鍛後整體熱處理，具備良好強度和承載能力。

近年來，在國際化主戰略的指引下，徐工挖機積極開拓全球市場，不斷攻克智能化、綠色化、數字化等關鍵技術。隨著徐工國際化進程不斷推進，徐工挖機將用高端化、綠色化的產品和高效率、高質量的服務向世界展示中國品牌引領技術創新、推動可持續發展的雄厚實力。

SOURCE 徐州徐工挖掘機械有限公司