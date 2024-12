XCMG dévoile 17 modèles de pelles au salon bauma China 2024

SHANGHAI, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Excavator a fait une entrée remarquée au plus grand événement mondial de machines de construction, bauma China 2024, en présentant une gamme impressionnante de 17 modèles de pelles phares et de quatre ensembles de composants principaux.

L'innovation respectueuse de l'environnement favorise la durabilité du secteur

XCMG Unveils 17 Excavator Models at bauma China 2024

XCMG Excavator se consacre à la transformation écologique du secteur des machines de construction, en lançant plusieurs pelles électriques économes en énergie. Sur le salon, les modèles électriques de XCMG ont attiré l'attention grâce à leur couleur vert vif.

Les XE19EV et XE27EV, les dernières pelles électriques conçues spécifiquement pour le marché européen, ont passé des tests rigoureux, prouvant leur robustesse et leur fiabilité. Les opérateurs européens ayant testé les machines n'ont pas manqué d'éloges sur leurs performances remarquables et leur expérience utilisateur exceptionnelle.

Les mini-pelles améliorent l'expérience des clients grâce à leur praticité et à leur efficacité

L'Europe, connue pour son haut niveau d'industrialisation et ses réglementations strictes, privilégie les minipelles de 0 à 8 tonnes qui répondent à des normes rigoureuses en matière de performances et d'émissions. Les modèles XCMG XE35E, XE55E et XE80E, présentés lors de l'événement, sont les modèles personnalisés les plus appréciés pour la région.

La XE35E excelle en termes de polyvalence, avec une rotation à 360° et une stabilité exceptionnelle, associées à un maniement aisé. Sa puissance et son efficacité inégalées en font un outil idéal pour accomplir des tâches dans des espaces réduits, y compris dans des zones urbaines encombrées et à l'intérieur de bâtiments. Elle est largement utilisée pour les travaux de terrassement, de génie civil, de foresterie et d'autres applications de construction sur tout le continent.

XCMG propose des solutions personnalisées à guichet unique pour les marchés de niche

XCMG Excavator continue à se concentrer sur le développement d'une gamme complète de produits, en mettant l'accent sur des solutions spécifiques aux applications, qui comprennent des machines spécialisées, des équipements forestiers et des pelles sur pneus. La pelle XE125F, conçue spécifiquement pour les tâches d'abattage et de déchiquetage, a attiré l'attention par sa conception unique. La pelle hydraulique hybride diesel-électrique XE800WDM a également suscité l'intérêt des visiteurs puisqu'elle offre la possibilité de choisir le mode d'alimentation en fonction des conditions d'exploitation. XCMG a également présenté le robot de démolition PCR300, qui pèse seulement 2 tonnes mais possède la puissance de démolition d'une excavatrice de 6 tonnes, ainsi que la pelle hydraulique sur pneus XE155WECR, dont le rayon de rotation de la queue n'est que de 1,75 mètre. Ces innovations ont suscité des discussions animées au sein du secteur.

XCMG présente l'innovation technique mondiale dans les composants principaux

Dans le hall d'exposition des principaux composants de XCMG, quatre produits à chenilles ont volé la vedette : le bulldozer à chenilles de 900 chevaux, la mini-pelle à chenilles, la pelle à chenilles résistante aux températures extrêmes et la pelle à chenilles de 400 tonnes. La pelle à chenilles de 400 tonnes, mesurant 3,6 m x 1,5 m x 2,2 m et pesant 10 220 kg, dispose de chenilles et de roues folles en acier allié à haute dureté avec un traitement thermique spécial pour une meilleure résistance aux chocs et à l'usure. Le rouleau porteur a été soumis à un traitement thermique intégral après forgeage, ce qui garantit une résistance et une capacité de charge élevées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2571874/DJI_0982_MP4_00_00_18_29_Still001.jpg