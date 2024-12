XCMG Luncurkan 17 Model Ekskavator di Ajang bauma China 2024

SHANGHAI, 4 Desember 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Excavator tampil dengan luar biasa di pameran alat berat konstruksi terkemuka dunia, bauma China 2024, dengan memamerkan 17 model ekskavator dan empat set komponen inti.

has made a powerful entrance at the world's top construction machinery event, bauma China 2024, showcasing a stellar lineup of 17 flagship excavator models and four sets of core components.