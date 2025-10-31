作為區域領先金融中心，ADGM 十載輝煌成就無可匹敵的增長與創新

阿聯酋阿布扎比 2025年10月31日 /美通社/ -- 阿布札比國際金融中心 (ADGM) 作為阿布札比的國際金融中心 (IFC)，迎來成立十週年，慶祝其非凡的增長、卓越的監管成就與金融創新成就。

自 2015 年成立以來，該中心已吸引超過 300 間金融機構進駐，這些機構目前在全球管理的資產總額達 28.6 萬億美元，（根據替代性投資管理協會 (AIMA) 數據），使阿布札比躋身全球「資本之都」(Capital of Capital)。當中包括對沖基金、銀行、大型資產管理公司、私募股權基金、創投基金及信貸基金。

過去三年的增長尤為迅猛，金融機構數量從 2021 年底的 131 間攀升至 2025 年上半年達 308 間，42個月內增長135%，使阿布扎比全球市場成為中東、非洲、南亞及阿拉伯地區 (MEASA) 全球增長最迅速的金融樞紐之一。ADGM 實現了五年的增長策略（2022-2027 年），一切只發生在短短三年內。

ADGM 成立的目標是將阿布扎比轉變為全球商業和金融中心，成功應對早期挑戰，成為具有彈性且準備未來的國際金融中心。近年來，該中心已經進入增長迅速的時期，在有效牌照方面成為當地最大的金融中心。

自 2015 年至2024年底，ADGM 內的資產管理規模 (AUM) 展現出驚人的年均複合增長率 (AAGR)：達 123% 的驚人三位數增長。

此表現得益於基金活動的指數級增長，同期基金數量與基金/資產管理機構數量兩項指標均實現 62% 的年均複合增長率，表現強勁。與此同時，有效執照數量以 71% 的複合年均增長率穩健增長，營運實體數量亦擴增至 62%。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 先生閣下評論這一重要里程碑時，表示： 「ADGM 與阿布杣比戰略領導者的願景和指導一致，在其短短的歷史中取得前所未有的增長，成熟成為全球金融大勢力，吸引了一些世界領先的金融機構。當我們展望未來十年時，我們希望將 ADGM 成為全球五大國際金融中心之一的抱負，比以往任何時候都強烈。考慮到我們到目前為止所取得的成就，我們未來十年可以建立的事情將會更加偉大。」

2025年上半年最新數據顯示，ADGM 在關鍵指標上持續保持強勁增長勢頭，包括資產管理規模 (AUM) 同比增長42%，共有 154 隻基金及資產管理機構管理著 209 隻基金。與此同時，ADGM 有效執照數量達 11,128 張——居區域之冠——營運實體數量則增長 42% 至 2,972 間。

建立信任的十年：吸引萬億美元巨擘

ADGM 強健的監管架構，作為當地首個且唯一 直接適用英國普通法的司法管轄區，已成為國際投資者信賴與透明度的標準。自成立以來，截至2024年底，ADGM 境內金融實體數量以年均複合增長率 55% 持續攀升。ADGM 與阿布札比主權財富基金的緊密聯繫——這些基金總規模達 1.82 萬億美元——使其成為全球資產管理公司的理想選擇。

ADGM 邀請了一些世界上最著名的金融機構加入，包括 BlackRock、State Street Global Advisors、PGIM, Nuveen、Carlyle、Apollo。2025 年，瑞銀集團、Davidson Kempner、Monroe Capital、Adam Street、HarbourVest、Carta、Kimmeridge、Investindustrial、 PATRIZIA、Polen Capital、Seviora、Arcapita、Harrison Street、Partners Capital 及 Oryx Global Partners。

十年發展世界級基礎設施

ADGM 已發展成為全球規模最大的金融區之一，其版圖橫跨瑪麗亞島與瑞姆島，總面積達 1,430 萬平方公尺。

向瑞姆島擴展使 ADGM 的管轄範圍擴大十倍，使其能滿足國際企業日益增長的需求——這些企業正尋求在此區域建立戰略據點。

十年增強人力資本

ADGM 在建立推動創新、包容性和彈性的人力資本方面發揮著關鍵作用。

直到 2024 年底，ADGM 的勞動力量的 AAGR 增長 23％。隨著瑞姆島擴建工程竣工，ADGM 的管轄範圍現涵蓋瑪麗亞島與瑞姆島，有超過 36,000 名員工為該中心充滿活力和多元化的生態系統做出貢獻。

此舉彰顯阿布札比作為全球最安全宜居城市之一的吸引力，讓人們得以在此生活、工作並蓬勃發展。

十年的法規開拓：塑造財務的未來

ADGM 已成為監管創新方面的區域領導者，建立一個準備好未來的法律環境，激發全球投資者信心。

從引入有關虛擬資產、DLT 基金會、FIAT 引用代幣化 (FRT) 和房地產的框架和指導，到資本市場、替代投資基金、私人信貸、可持續金融和 ESG，ADGM 一直在開拓進階級法規中發揮著重要的工作，並以全球最佳實踐為基礎。

諸如 RegLab、金融科技與數位沙盒等計劃，以及在反洗錢 (AML)、反恐融資 (CFT) 方面的努力，加上主持阿聯酋可持續金融工作組 (SFWG)，均強化了阿布扎比全球市場 (ADGM) 生態系統內的市場完整性。

十年運動：未來的雄心

在未來，ADGM 將繼續在從監管和數碼資產到 AI、綠色金融和家庭辦公室服務等領域，為創新和復原力設定新基準。接下來的十年將在這一基礎上建立，並在阿聯酋具有遠見的領導下，以重新承諾對全球標準、包容性增長和未來準備。ADGM 亦計劃在監管與創新領域引領風潮，重新定義國際金融中心 (IFC) 的可能——成為全球樞紐、變革平台，以及吸引新一代金融人才的磁石。

展望未來，ADGM 致力將自身定位為全球五大國際金融中心之一，與紐約、倫敦及新加坡並駕齊驅。在此進程中，ADGM 正與阿布札比其他關鍵機構合作，透過一系列國際巡迴推介活動拓展全球版圖。

