2024 年 ASIA'S 50 BEST BARS 榜單揭曉，香港的 BAR LEONE 榮膺由 PERRIER 贊助的 THE BEST BAR IN ASIA 名銜

Bar Leone 獨佔鰲頭排名 No.1 ,榮獲由 Perrier 贊助 的 The Best Bar in Asia

的 Bar Leone 同時奪得 Disaronno Highest New Entry Award

該名單收錄了遍及 11 個地點的 15 間新酒吧

新加坡以 11 間酒吧位居榜首,當地的 Jigger & Pony 排名 No.3 並獲選為 The Best Bar in Singapore

排名 No.3 並獲選為 The Best Bar in 新加坡的 Atlas 首次贏得亞洲區的 Bareksten Best Bar Design Award 以及 Rémy Martin Legend of the List Award

首次贏得亞洲區的 以及 香港的 The Savory Project 是 London Essence Best New Opening Award 的得主

是 的得主 新德里 Sidecar 的 Yangdup Lama 先生獲頒 Roku Industry Icon Award

先生獲頒 吉隆坡的 Penrose 贏得 Nikka Highest Climber Award

贏得 新加坡的 Fura 贏得 Ketel One Sustainable Bar Award

贏得 曼谷的 Dry Wave Cocktail Studio 拿下 Campari One To Watch Award

拿下 台北的 Nest by Pun 拿下 Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

有關完整的第 1 至第 50 位榜單,請在 此處 查看。

由 Perrier 贊助的 2024 年 Asia's 50 Best Bars 榜單,於今晚在香港舉行的現場頒獎典禮上公布。熱烈期待的倒數計時後,迎來的是來自 18 個城市的酒吧,結果是香港的 Bar Leone 酒吧獲選為 The Best Bar in Asia。

Bar Leone 穩坐 No.1 位置,輕鬆拿下 The Best Bar in Hong Kong 的稱譽,同時贏得 Disaronno Highest New Entry Award。這次是 50 Best Bars 歷史上,首次由新入榜的酒吧奪得 The Best Bar in Asia 美譽。Bar Leone 由調酒師 Lorenzo Antinori 創立, 體現了意大利'cocktail popolari'「大眾雞尾酒」的精神, 其經典、平易近人的飲品靈感 來自傳統的羅馬酒吧,採用低人工干預 (low intervention)、季節性的方法調制,輔以簡約裝飾。

首爾的 Zest 排名 No.2,成為 The Best Bar in Korea;新加坡的 Jigger & Pony 排名 No.3,連續第 5 年蟬聯 The Best Bar in Singapore 稱譽。

Asia's 50 Best Bars 內容主管 Emma Sleight 表示:「我們很高興能回到香港,為亞洲活力四射的酒吧 社區慶祝一番。衷心祝賀 Bar Leone 創下令人印象深刻的壯舉,首度入榜旋即摘下桂冠 No.1。」

傳媒中心:

https://mediacentre.theworlds50best.com

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2461145/50_Best.pdf

SOURCE 50 Best