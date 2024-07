香港のバー「 BAR LEONE 」が、 Perrier 後援の「 ASIA'S 50 BEST BARS 2024 」のリストで、 THE BEST BAR IN ASIA に選ばれました

香港, 2024年7月16日 /PRNewswire/ --

Bar Leone が、No.1に選ばれて、Perrier後援の「 The Best Bar in Asia 」の称号を受けました

が、No.1に選ばれて、Perrier後援の「 」の称号を受けました 「BAR LEONE」はまた、「 Disaronno Highest New Entry Award 」も受賞しました

」も受賞しました 今回のリストには、11都市から、新しいバーが15軒エントリーしています

シンガポールは11店のバーがランクインし、 Jigger & Pony は The Best Bar in Singapore でNo.3のバーに選ばれました。

は でNo.3のバーに選ばれました。 シンガポールの「 Atlas 」は、アジア初の「 Bareksten Best Bar Design Award 」を受賞し、「 Rémy Martin Legend of the List Award 」も獲得しました。

」は、アジア初の「 」を受賞し、「 」も獲得しました。 香港の「 The Savory Project 」は、「 London Essence Best New Opening Award 」を受賞しました

」は、「 」を受賞しました ニューデリーの「Sidecar」の Yangdup Lama は、「 Roku Industry Icon Award 」を受賞しました

は、「 」を受賞しました クアラルンプールの「 Penrose 」は、「 Nikka Highest Climber Award 」を受賞しました

」は、「 」を受賞しました シンガポールの「 Fura 」が「 Ketel One Sustainable Bar Award 」を受賞

」が「 」を受賞 バンコクの「 Dry Wave Cocktail Studio 」は、「 Campari One To Watch Award 」を受賞しました

」は、「 」を受賞しました 台北の「Nest by Pun 」は、「 Siete Misterios Best Cocktail Menu Award」を受賞しました

リストの1-50は、 こちら 。

Perrier後援の「Asia's 50 Best Bars 2024」のリストは、今夜、香港で開催されたライブ授賞式で発表されました。待望のカウントダウンは、アジア各国18都市のバーが出席しておこなわれ、香港のバー「 Bar Leone」が「The Best Bar in Asia」に選ばれました。

香港の「BAR LEONE 」は、名誉あるNo.1に初めてランクインし、「 The Best Bar in Hong Kong 」の称号を獲得するとともに、「 Disaronno Highest New Entry Award」も受賞しました。これは、「The Best Bar in Asia」の称号を、リストに新規登場したバーが受賞するのは、50 Best Barsの歴史上初めてのことです。バーテンダーのLorenzo Antinori氏が創設した「Bar Leone」は、伝統的なローマのバー文化にインスパイアされた、手頃な価格の定番カクテルを提供しています。低介入でシーズナルな手法を用い、ミニマルなガーニッシュで仕上げた"cocktail popolari"、すなわち「一般の人々のためのカクテル」という精神を体現しています。

ソウルの「 Zest 」がNo.2にランクインし、 The Best Bar in Koreaの称号を獲得しました。一方、シンガポールの「 Jigger & Pony 」がNo.3にランクイン。同バーは5年連続で The Best Bar in Singapore の称号を受け取りました。

「Asia's 50 Best Bars」のコンテンツ部長であるEmma Sleight氏は次のように述べています。「香港に戻り、活気に満ちたアジアのバーコミュニティを称えられることを喜んでいます。Bar Leoneが見事ランキングのNo.1に初めて食い込んだことは、まさに驚くべき快挙です。心から温かい祝福の言葉をお贈りします。」

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2461145/50_Best.pdf

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2462525/50Best_Hong_Kong_Bar_Leone.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2451955/Asia_50_Best_Bars_2024_Logo.jpg

メディアセンター: https://mediacentre.theworlds50best.com

