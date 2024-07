ASIA'S 50 BEST BARS 2024에서 홍콩 BAR LEONE이 THE BEST BAR IN ASIA 선정

홍콩, 2024년 7월 16일 /PRNewswire/ --

Bar Leone 이 페리에가 후원하는 The Best Bar in Asia 순위 No.1에 올라

이 페리에가 후원하는 순위 No.1에 올라 Bar Leone은 Disaronno Highest New Entry Award 도 수상

도 수상 이 리스트에는 11 개 지역에 있는 15 개의 바가 새롭게 진입

싱가포르가 11 개 바로 가장 많이 올렸으며 Jigger & Pony 가 No.3에 선정되어 The Best Bar in Singapore 에 뽑혀

가 No.3에 선정되어 에 뽑혀 싱가포르의 Atlas 가 아시아 최초의 Bareksten Best Bar Design Award 와 Rémy Martin Legend of the List Award 를 수상

가 아시아 최초의 와 를 수상 홍콩의 The Savory Project 가 London Essence Best New Opening Award 수상

가 수상 뉴델리 Yangdup Lama 의 사이드카가 Roku Industry Icon Award 를 수상

의 사이드카가 를 수상 쿠알라룸푸르의 Penrose 가 Nikka Highest Climber Award 수상

가 수상 싱가포르 Fura 가 Ketel One Sustainable Bar Award 를 수상

가 를 수상 방콕의 Dry Wave Cocktail Studio 가 Campari One To Watch Award 수상

가 수상 타이페이 Nest by Pun이 Siete Misterios Best Cocktail Menu Award를 수상

1-50 리스트 전체는 여기 에서 볼 수 있다.

페리에가 후원하는 Asia's 50 Best Bars 2024 리스트가 오늘 밤 홍콩에서 열린 라이브 시상식에서 발표되었다. 기대감 높은 이 카운트다운에는 18개 도시의 바가 들어 있으며 홍콩의 Bar Leone이 The Best Bar in Asia에 선정되었다.

Bar Leone은 Disaronno Highest New Entry Award뿐만 아니라 The Best Bar in Hong Kong 타이틀을 거머쥐며 누구나 탐을 내는 No.1 자리에 데뷔했다. 이는 50 Best Bars 역사에서 The Best Bar in Asia가 이 리스트에 새로 들어온 최초의 사례이다. 바텐더 Lorenzo Antinori가 설립한 Bar Leone은 전통적인 로마 바에서 영감을 받고 최소한의 장식으로 꾸며져 사람의 개입이 적고 계절적 감성으로 만들어진 고전적이고 쉽게 마실 수 있는 술을 통해 '사람들을 위한 칵테일' 일명 '칵테일 포폴라리(cocktail popolari)'이라는 이탈리아의 기풍을 구현한다.

No.2는 서울의 Zest로 The Best Bar in Korea에 올랐고, 싱가포르의 Jigger & Pony는 No.3로 5 년 연속 The Best Bar in Singapore 에 선정되었다.

Asia's 50 Best Bars 콘텐츠 디렉터 Emma Sleight는 "우리는 아시아의 활기찬 바 커뮤니티를 축하하는 가운데 홍콩에 돌아오게 되어 매우 기쁘다"면서 "No.1로 진입한 인상적인 성취에 대해 Bar Leone에게 크게 축하한다"고 말한다.

